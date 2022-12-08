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Окупанти вдарили по транспортній базі Миколаєва: Банкова показала наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти вдарили по транспортній базі Миколаєва: Банкова показала наслідки
Інформації про жертв немає
фото: Кирило Тимошенко/Телеграм

Наразі на місці працюють рятувальники

Російські загарбники атакували Миколаїв. Поцілили по транспортній базі. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Унаслідок влучання виникла пожежа, горіли автобуси. Тимошенко зазначив, що інформації про жертв наразі немає.

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У даний час на місці працюють рятувальники.

Як повідомлялося, у Миколаєві вночі, 7 грудня, пролунали вибухи. Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва пошкоджене приватне домоволодіння. 

Нагадаємо: триває 288-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області. 

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Теги: пожежа росія окупанти війна Миколаїв рятувальники

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