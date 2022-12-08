Окупанти вдарили по транспортній базі Миколаєва: Банкова показала наслідки

Інформації про жертв немає

Наразі на місці працюють рятувальники

Російські загарбники атакували Миколаїв. Поцілили по транспортній базі. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Унаслідок влучання виникла пожежа, горіли автобуси. Тимошенко зазначив, що інформації про жертв наразі немає.

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У даний час на місці працюють рятувальники.

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Як повідомлялося, у Миколаєві вночі, 7 грудня, пролунали вибухи. Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва пошкоджене приватне домоволодіння.

Нагадаємо: триває 288-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.