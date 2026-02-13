Головна Світ Політика
РФ заговорила про відновлення залізниці з Грузією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
РФ заговорила про відновлення залізниці з Грузією
Москва просуває ідею запуску поїздів через окуповану Абхазію
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Москва заявила про плани розблокувати транспортні маршрути на Кавказі та посилити логістичні зв’язки в регіоні

Росія розглядає можливість відновлення залізничного сполучення з Грузією через територію самопроголошеної Абхазії. Про це журналістам заявив віцепрем’єр РФ Олексій Оверчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ехо Кавказу».

За словами російського посадовця, наразі триває робота над розблокуванням транспортних шляхів на Кавказі.
«…розглядається можливість відновлення залізничного сполучення між Російською Федерацією і Грузією через територію Абхазії», – заявив Оверчук.

Він зазначив, що відновлення маршруту розглядають як частину ширшого проєкту зі зміцнення транспортно-логістичних зв’язків у регіоні. За словами віцепрем’єра РФ, це має сприяти «миру, стабільності та економічному процвітанню народів Азербайджану, Вірменії, Грузії, Ірану, Туреччини та Росії». «Розраховуємо на конструктивну взаємодію всіх держав регіону у вирішенні цього важливого спільного завдання», – додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Бродовича Надзвичайним і Повноважним послом України в Грузії. Відповідний указ №83/2026 був оприлюднений 26 січня. З 2015 по 2022 рік Михайло Бродович обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Словенії.

Теги: Грузія росія залізниця

