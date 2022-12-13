Окупанти вдарили по Запорізькій області. Банкова показала наслідки

У селі Жовта Круча російські ракети пошкодили будинки

Окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору села Жовта Круча Запорізької області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Пошкоджено будинки місцевих мешканців. На місці виявили дві великі вирви, ймовірно, росіяни використовували ракети С-300.

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До слова, нещодавно окупанти завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя.

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Також окупанти обстріляли з мінометів похоронну процесію на Сумщині. Ворог поцілив у подвір'я та дорогу біля будинку покійного.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по Херсону: ракета потрапила у житловий будинок.