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Окупанти вдарили по Запорізькій області. Банкова показала наслідки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Запорізькій області. Банкова показала наслідки
фото: Telegram/Тимошенко Офіс президента

У селі Жовта Круча російські ракети пошкодили будинки

Окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору села Жовта Круча Запорізької області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Пошкоджено будинки місцевих мешканців. На місці виявили дві великі вирви, ймовірно, росіяни використовували ракети С-300.

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До слова, нещодавно окупанти завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя.

Також окупанти обстріляли з мінометів похоронну процесію на Сумщині. Ворог поцілив у подвір'я та дорогу біля будинку покійного.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по Херсону: ракета потрапила у житловий будинок.

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Теги: Запоріжжя війна

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