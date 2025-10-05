Головна Країна Події в Україні
Атака на Львів: Садовий повідомив про наслідки обстрілу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Атака на Львів: Садовий повідомив про наслідки обстрілу
Садовий: Всім допоможемо
колаж: glavcom.ua

Львів: Пошкоджено понад 1000 вікон, школу, садочок і церкву

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про попередні масштаби руйнувань у місті після наймасованішої нічної комбінованої атаки Російської Федерації. За словами мера, ситуація у Львові «дуже складна».  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Андрія Садового.

Внаслідок влучань та падіння уламків ворожих об'єктів пошкоджено значну кількість цивільної інфраструктури, зокрема:

  • Понад 1000 вікон у житлових будинках.
  • Один навчальний заклад (школа).
  • Один дошкільний заклад (садочок).
  • Одна церква.

Андрій Садовий запевнив, що міська влада надасть усю необхідну допомогу постраждалим мешканцям та займеться відновленням пошкоджених об'єктів.

Нагадаємо, вранці 5 жовтня у мережі з'явилися кадри з місць руйнувань на Львівщині, спричинених нічним комбінованим ударом російських військ. Агресор застосував безпілотники та крилаті ракети по цивільних об'єктах. Про це повідомляє «Главком».

Львів Андрій Садовий обстріл

