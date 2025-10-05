Атака на Львів: Садовий повідомив про наслідки обстрілу

Львів: Пошкоджено понад 1000 вікон, школу, садочок і церкву

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про попередні масштаби руйнувань у місті після наймасованішої нічної комбінованої атаки Російської Федерації. За словами мера, ситуація у Львові «дуже складна». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Андрія Садового.

Внаслідок влучань та падіння уламків ворожих об'єктів пошкоджено значну кількість цивільної інфраструктури, зокрема:

Понад 1000 вікон у житлових будинках.

Один навчальний заклад (школа).

Один дошкільний заклад (садочок).

Одна церква.

😢«Ситуація дуже складна»: мер Львова про наслідки атаки РФ



На місцях працюють всі відповідні служби. Громадський транспорт поступово відновлює роботу. pic.twitter.com/3pqCKjEX5g — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 5, 2025

Андрій Садовий запевнив, що міська влада надасть усю необхідну допомогу постраждалим мешканцям та займеться відновленням пошкоджених об'єктів.

Нагадаємо, вранці 5 жовтня у мережі з'явилися кадри з місць руйнувань на Львівщині, спричинених нічним комбінованим ударом російських військ. Агресор застосував безпілотники та крилаті ракети по цивільних об'єктах. Про це повідомляє «Главком».