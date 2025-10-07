Окупанти атакували Полтавщину безпілотниками

Через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі

Унаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру

У ніч на 7 жовтня російські загарбники атакували Полтавську область дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду. Зазначається, що до робіт було залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг «Укрзалізниці».

Унаслідок ворожих ударів виникли пожежі фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Рятувальники ліквідують наслідки атаки на Полтавщину фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, нещодавно російські війська здійснили найбільший з початку повномасштабної війни комбінований удар по газовидобувних об’єктах України. Постраждали об’єкти на Харківщині та Полтавщині.

Як повідомлялося, у ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Під ударом опинився Індустріальний район міста.

До слова, 6 жовтня російська терористична армія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Частина населених пунктів було знеструмлено.