Окупанти атакували Полтавщину безпілотниками
Унаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру
У ніч на 7 жовтня російські загарбники атакували Полтавську область дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду. Зазначається, що до робіт було залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг «Укрзалізниці».
Нагадаємо, нещодавно російські війська здійснили найбільший з початку повномасштабної війни комбінований удар по газовидобувних об’єктах України. Постраждали об’єкти на Харківщині та Полтавщині.
Як повідомлялося, у ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Під ударом опинився Індустріальний район міста.
До слова, 6 жовтня російська терористична армія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Частина населених пунктів було знеструмлено.
