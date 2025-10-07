Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували Полтавщину безпілотниками

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти атакували Полтавщину безпілотниками
Через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Унаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру

У ніч на 7 жовтня російські загарбники атакували Полтавську область дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду. Зазначається, що до робіт було залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг «Укрзалізниці».

Унаслідок ворожих ударів виникли пожежі
Унаслідок ворожих ударів виникли пожежі
Рятувальники ліквідують наслідки атаки на Полтавщину
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, нещодавно російські війська здійснили найбільший з початку повномасштабної війни комбінований удар по газовидобувних об’єктах України. Постраждали об’єкти на Харківщині та Полтавщині.

Як повідомлялося, у ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Під ударом опинився Індустріальний район міста.

До слова, 6 жовтня російська терористична армія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Частина населених пунктів було знеструмлено.

Теги: ДСНС обстріл Полтавщина

