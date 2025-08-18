Головна Країна Події в Україні
Окупанти вдарили по Запоріжжю: є поранені (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук

фото: соцмережі

Чотири людини постраждали внаслідок ворожого удару

Російська терористична армія завдала два удари по Запоріжжю. Внаслідок чого отримали поранення люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Оновлення станом на 10:50

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю збільшилась до 17 людей. Про це повідомив Іван Федоров.

Окупанти вдарили по Запоріжжю: є поранені (оновлено) фото 1

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував атаку: «Запоріжжя. Також удар балістикою росіян по нашому місту. Саме тому Путін і не хоче припиняти вогонь – йому подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну. Поки не бачимо цього бажання».

Нагадаємо, 18 серпня, вдруге за ніч, російська окупаційна армія атакувала Харків. Спочатку балістичною ракетою, а потім «шахедами». Кількість постраждалих від атаки ворожих БпЛА в Харкові зросла до 20, а загиблих до п'яти.

Також російська терористична армія уночі атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок чого виникли пожежі.

