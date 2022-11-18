Окупанти вдарили по Запорізькій області. Банкова показала наслідки

Внаслідок рашистської атаки люди не постраждали

Вночі російські загарбники атакували селище Зарічне у Запорізькій області. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Внаслідок влучання ракети, ймовірно С-300, в одному з сіл Запорізького району, пошкоджено будівлю будинку культури.

«Ракети С-300 випущенні були по с. Зарічне і пошкодили сільський будинок культури», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередніми даними, люди не постраждали.

Нагадаємо, вчора через нічні обстріли російськими загарбниками зафіксовано пряме влучання в житлові будинки міста Вільнянськ на Запоріжжі. Загинули люди.

До слова, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.