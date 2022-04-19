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    Події в Україні

    Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: є жертви (фото)

    Через обстріли у Краматорську 19 квітня одна людина загинула - Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: є жертви (фото)
    Через обстріли у Краматорську 19 квітня одна людина загинула
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні вдень обстріли велися практично вздовж всієї лінії розмежування

    Удень 19 квітня росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в Краматорську – наразі відомо про 1 загиблого та 2 поранених цивільних. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    Крім того, сьогодні вдень обстріли велися практично вздовж всієї лінії розмежування.

    «Надвечір орда активізувалася на Торецькому напрямку. Станом на 20 годину відомо, що пошкоджено 2 освітні заклади та житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав Кириленко.

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    Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: є жертви (фото)
    Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: є жертви (фото)
    Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: є жертви (фото)
    Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: є жертви (фото)
    Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: є жертви (фото)
    Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: є жертви (фото)
    Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: є жертви (фото)

    Він також зауважив, що всі воєнні злочини росіян ретельно документують.

    Нагадаємо, окупанти 18 квітня ракетами обстріляли Краматорськ, зруйновані вісім житлових будинків. Артилерійські обстріли по всій лінії фронту не припинялися всю ніч. Найбільш інтенсивний вогонь ворог вів на Мар'їнському, Авдіївському та Очеретинському напрямках.

    Як повідомлялося, російські фашисти 8 квітня вдарили по залізничному вокзалу Краматорська. Нагадаємо, за оперативними даними, більше 30 людей загинуло та понад 100 поранених внаслідок удару по вокзалу у Краматорську.

    Теги: росія окупанти війна Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: є жертви (фото)