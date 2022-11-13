Окупанти вдарили ракетами по Кураховому

Одна людина отримала поранення

Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Курахове на Донеччині. Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Кириленко розповів, що ракета влучила у двоповерховий будинок. Від удару постраждали ще дві сусідні будівлі та адмінприміщення. Одна людина отримала поранення

Керівник Донецької ОВА закликав жителів області виїжджати через російські обстріли.

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«Уся вільна територія Донеччини наскрізь прострілюється російською зброєю. Прилетіти може будь-куди і будь-коли. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!» – наголосив очільник області.

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Нагадаємо, вночі 12 листопада рашисти продовжували обстрілювати Донецьку область. Через атаки пошкоджено житлові будинки й адміністративну будівлю, є поранені.

Як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ, противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.