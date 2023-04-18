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Окупанти вдарили запалювальними снарядами по Оріхові (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили запалювальними снарядами по Оріхові (фото)
Жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає
фото: Запорізька ОВА

Міжнародним законодавством заборонено бити запалювальними снарядами по приватному сектору

Російські загарбники вже тричі за сьогодні вдарили по Оріхову Запорізької області. Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

«Забороненими міжнародним законодавством запалювальними снарядами били по приватному сектору. Фахівці ліквідовують пожежі та наслідки ворожих атак», – йдеться в повідомленні.

Жертв та постраждалих немає.

Окупанти вдарили запалювальними снарядами по Оріхові (фото) фото 1
Окупанти вдарили запалювальними снарядами по Оріхові (фото) фото 2

Нагадаємо, триває 419-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: окупанти війна Запоріжжя

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