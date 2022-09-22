Рашисти вгатили реактивними снарядами по заповіднику на Миколаївщині
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21 вересня російські окупанти реактивними снарядами тричі атакували район Національного історико-археологічного заповідника «Ольвія» в напрямку Парутиного на Миколаївщині. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Людських втрат немає.
Городище «Ольвія» (верхнє місто) – античне грецьке місто-держава, в якому побував сам «батько історії» Геродот, – було одним із найбільших античних центрів у Північному Причорномор'ї, мало величезну сільську округу у вигляді поселень та ферм на берегах моря та його лиманів, торговельно-економічні зв'язки із Елладою.
Розкопки на території національного історико-археологічного заповідника «Ольвія» розпочалися у першій половині ХХ століття. Сьогодні заповідник знаходиться у складі Інституту археології НАН України. В «Ольвії» досі проводяться роботи з консервації та реставрації археологічних знахідок.
Крім того, увечері 21 вересня Червоногригорівську громаду на Нікопольщині ворог обстріляв реактивними снарядами системи залпового вогню «Град» і важкою артилерією. Вбито одну і поранено дві цивільні особи. Масштаби руйнувань уточнюються.
Серед дня ворог зі ствольної артилерії обстріляв портову інфраструктуру Очакова. Втрат нема.
Надвечір два реактивних снаряди було випущено ворогом по Березнегувацькій громаді. Влучання по відкритих поверхнях, люди не постраждали.
Як повідомлялося, українські військові продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. ЗСУ знищили 2 командних і 2 пункти управління противника.
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