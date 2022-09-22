Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти вгатили реактивними снарядами по заповіднику на Миколаївщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рашисти вгатили реактивними снарядами по заповіднику на Миколаївщині
У заповіднику «Ольвія» досі проводяться роботи з консервації та реставрації археологічних знахідок
фото з відкритих джерел

Рашисти знищують культурні святині України

21 вересня російські окупанти реактивними снарядами тричі атакували район Національного історико-археологічного заповідника «Ольвія» в напрямку Парутиного на Миколаївщині. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Людських втрат немає.

Городище «Ольвія» (верхнє місто) – античне грецьке місто-держава, в якому побував сам «батько історії» Геродот, – було одним із найбільших античних центрів у Північному Причорномор'ї, мало величезну сільську округу у вигляді поселень та ферм на берегах моря та його лиманів, торговельно-економічні зв'язки із Елладою.

Розкопки на території національного історико-археологічного заповідника «Ольвія» розпочалися у першій половині ХХ століття. Сьогодні заповідник знаходиться у складі Інституту археології НАН України. В «Ольвії» досі проводяться роботи з консервації та реставрації археологічних знахідок.

Крім того, увечері 21 вересня Червоногригорівську громаду на Нікопольщині ворог обстріляв реактивними снарядами системи залпового вогню «Град» і важкою артилерією. Вбито одну і поранено дві цивільні особи. Масштаби руйнувань уточнюються.

Серед дня ворог зі ствольної артилерії обстріляв портову інфраструктуру Очакова. Втрат нема.

Надвечір два реактивних снаряди було випущено ворогом по Березнегувацькій громаді. Влучання по відкритих поверхнях, люди не постраждали.

Як повідомлялося, українські військові продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. ЗСУ знищили 2 командних і 2 пункти управління противника

 

Теги: ворог росія Миколаївщина обстріл окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові пролунали вибухи
Окупанти знову обстріляли Харків
Вчора, 22:50
Вибухи в Миколаєві прогриміли після опівночі
Миколаїв уночі здригнувся від серії потужних вибухів
Сьогодні, 06:36
Над Запоріжжям підіймається дим
Окупанти вдарили по Запоріжжю: у кількох районах зникло світло
Сьогодні, 07:57

Події в Україні

Масований обстріл Запоріжжя: під завалами люди (фото, відео)
Масований обстріл Запоріжжя: під завалами люди (фото, відео)
Рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму»
Рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму»
У Запоріжжі ракета влучила в цивільний об'єкт: є постраждалі (відео)
У Запоріжжі ракета влучила в цивільний об'єкт: є постраждалі (відео)
Дніпропетровщина: ворог атакував дронами та «Градами» (фото)
Дніпропетровщина: ворог атакував дронами та «Градами» (фото)
Рашисти вгатили реактивними снарядами по заповіднику на Миколаївщині
Рашисти вгатили реактивними снарядами по заповіднику на Миколаївщині
Окупанти вдарили по Запоріжжю: у кількох районах зникло світло
Окупанти вдарили по Запоріжжю: у кількох районах зникло світло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Російський диктатор заявив про готовність використати ядерну зброю (відео)
85K
Чи змінять хід війни останні рішення Путіна: відповідь аналітиків ISW
56K
Вперше з часів Другої світової. Чим унікальна мобілізація Путіна
55K
Ядерний шантаж Путіна: ЄС відреагував на погрози
46K
Мобілізація у РФ. Китай звернувся з закликом до України та Росії
26K
Залишилось менше 10 днів: мер Мелітополя закликав чоловіків негайно евакуюватися

Новини

За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
Вчора, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Вчора, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
20 вересня, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
19 вересня, 06:50

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту