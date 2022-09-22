Рашисти вгатили реактивними снарядами по заповіднику на Миколаївщині

Городище «Ольвія» (верхнє місто) – античне грецьке місто-держава, в якому побував сам «батько історії» Геродот, – було одним із найбільших античних центрів у Північному Причорномор'ї, мало величезну сільську округу у вигляді поселень та ферм на берегах моря та його лиманів, торговельно-економічні зв'язки із Елладою.

Розкопки на території національного історико-археологічного заповідника «Ольвія» розпочалися у першій половині ХХ століття. Сьогодні заповідник знаходиться у складі Інституту археології НАН України. В «Ольвії» досі проводяться роботи з консервації та реставрації археологічних знахідок.