Головне за ніч: вибухи в окупованому Криму та загадкова заява Байдена
Росіяни через вибухи тікають з окупованого Криму
«Главком» зібрав головні новини ночі 17 грудня. У Бєлгороді та містах окупованого Криму пролунали вибухи. Також США вже найближчим часом можуть оголосити про відправку в Україну систем протиповітряної оборони Patriot.
Яка ситуація в Києві після ракетного обстрілу рашистів
Жителі Києва вже у найближчі години отримають водопостачання у свої домівки. Таку заяву зробив мер Києва Віталій Кличко у своєму Facebook.
Кличко запевнив, що ремонтники завершують роботи.
«Основні роботи з відновлення водопостачання завершуємо. Система має заповнитись за кілька годин. Після чого вода з’явиться в усіх оселях киян.
Для запобігання неконтрольованого витоку води, переконайтеся, що водопровідні крани в ваших квартирах закриті. Роботи ж з відновлення теплопостачання теж тривають.
Робимо все, щоб якнайшвидше подати тепло в усі домівки мешканців столиці», – написав Кличко.
Відправка систем Patriot в Україну: Байден закликав чекати новин
Президент США Джо Байден зробив оголошення щодо можливих постачань систем протиповітряної оборони Patriot до України. Про це повідомляє репортер CNN Дональд Джудд у своєму Twitter.
За його словами, він запитав Байдена перед посадкою на президентський літак, чи збирається той відправити Україні ракетні комплекси Patriot.
«Ви все почуєте за кілька хвилин», – процитував він президента США.
Подробиць на даний момент не наводиться.
Чи змінять хід війни ракетні удари РФ по Україні
Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що Росії ще вистачить ракет для кількох масованих ударів, а нам вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб повертати своє.
Зеленський переконаний, хоч би на що розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить розстановки сил у цій війні.
Окремо відзначив роботу сил протиповітряної оборони.
«Сьогоднішній результат – 60 збитих ракет. Всі повітряні команди – Центр, Південь, Схід та Захід були активними. А особливо ефективними були бійці 96-ї зенітно-ракетної бригади, які захищають Київщину. У небі центральних областей країни та під Києвом знищено понад 40 ракет терористів. Я дякую вам, воїни», – сказав Зеленський.
В окупованому Криму відбулася «бавовна»
У ніч на 17 грудня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Про це повідомляється у соцмережі.
Так, вибухи нібито лунали в Сімферополі та Бахчисараї. Офіційної інформації про це поки що немає.
Але на світанку на виїзді з Криму, на Керченському мосту, утворилися величезні затори. На оприлюдненому у соцмережі відео видно гігантську кількість автівок, що стоять на мосту в напрямку РФ.
Також вночі вибухи також гриміли в російському Бєлгороді.
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