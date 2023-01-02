Росіяни використовують в рази менше снарядів, ніж дозволяли собі влітку: озвучено цифри

Росіяни довозять боєприпаси з дедалі більш віддалених регіонів Росії

Раніше російські окупанти випускали 60-80 тисяч снарядів на добу, зараз ця кількість зменшилася до 20 тисяч снарядів. Про це розповів речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що наразі ці 20 тисяч росіяни використовують на менших відрізках фронту, наприклад у тому ж Бахмутському чи Авдіївському, частково Лиманському та Куп’янському напрямках. Раніше вони могли собі дозволити по всьому фронту поливати наших військових – 60 тисяч снарядів на добу.

«Ви пам’ятаєте літні бої, коли вони просто створювали «вогневий вал» і «дощ» зі снарядів, і наші воїни по всьому цьому периметру стояли й не давали їм прорватися. То зараз вони зосередилися на конкретних напрямках. Тому що вони не розраховували на таку велику за часом війну, а отже, на таку динаміку витрачання боєприпасів, яка, по суті, дорівнює Другій світовій війні. Тож навіть їхні, здавалося б, нескінченні боєприпаси починають закінчуватися», – зазначив Череватий.

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Окупанти довозять боєприпаси з дедалі більш віддалених регіонів Росії.

«Також, за нашими даними, вже шукають по світу в країнах, де є радянська зброя, номенклатуру боєприпасів 122-го, 152-го калібрів. Тому що вони розуміють, що якщо війна й надалі триватиме в такому темпі й у них теж буде питання з боєприпасами», – додав Череватий.

Нагадаємо, триває 313-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА «Шахед-136». Усі ці дрони було збито.