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Окупанти вдарили по Харкову КАБами: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти вдарили по Харкову КАБами: деталі
фото з відкритих джерел

Наразі інформації про постраждалих не надходило

За попередніми даними, окупанти вдарили КАБами по Харкову та Харківському району. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Триває перевірка профільними службами. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що о 22:27 у Харкові пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

Нагадаємо, що станом на 21:45 в усіх областях України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). О 22:07 було оголошено відбій тривоги.

До того ж о 20:13 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). О 20:57 було оголошено відбій тривоги.

Як повідомлялося, сьогодні зранку, 24 червня, в Одесі було чутно вибухи. Російські війська запустили дві ракети. Перед тим у регіоні було оголошено повітряну тривогу, за даними Труханова, у звʼязку з активністю тактичної авіації у Чорному морі. Унаслідок ранкової атаки російських загарбників на Одесу є влучання по цивільній інфраструктурі, пожежі та постраждалі, які потребують медичної допомоги.

До слова, у ніч на 24 червня на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак поранено 66-річну жінку та зафіксовано значні матеріальні збитки в області.

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Теги: вибух Харків Харківщина росія Україна війна

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