  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Окупанти з мінометів обстріляли позиції українських військових біля Кримського

    • Розсилка
    За попередньою інформацією, протягом поточної доби втрат у лавах Об&rsquo;єднаних сил немає - Окупанти з мінометів обстріляли позиції українських військових біля Кримського
    За попередньою інформацією, протягом поточної доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає

    Бойовики випустили 10 мін з мінометів 120-го калібру близько 5 години ранку

    На Донбасі у неділю, 12 травня 2019, російські окупаційні війська продовжили порушувати режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони України.

    Читайте також

    Як зазначається, станом на 12:00 зафіксовано 3 ворожих обстріли позицій Об'єднаних сил. При цьому противник застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

    Так, з мінометів 120-го калібру були обстріляні укріплення українських військових поблизу населеного пункту Кримське. Бойовики випустили 10 мін близько 5 години ранку.

    Крім того, з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні підрозділи Об'єднаних сил в районі Гнутового та Кам'янки.

    «За попередньою інформацією, протягом поточної доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає», - зазначили у відомстві.

    Як повідомлялося, поблизу Донецька спостерігачі зафіксували танки окупантів (карта).

    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі обстріл озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ