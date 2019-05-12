Окупанти з мінометів обстріляли позиції українських військових біля Кримського



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За попередньою інформацією, протягом поточної доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає

Бойовики випустили 10 мін з мінометів 120-го калібру близько 5 години ранку

На Донбасі у неділю, 12 травня 2019, російські окупаційні війська продовжили порушувати режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони України.

Як зазначається, станом на 12:00 зафіксовано 3 ворожих обстріли позицій Об'єднаних сил. При цьому противник застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 120-го калібру були обстріляні укріплення українських військових поблизу населеного пункту Кримське. Бойовики випустили 10 мін близько 5 години ранку.

Крім того, з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні підрозділи Об'єднаних сил в районі Гнутового та Кам'янки.

«За попередньою інформацією, протягом поточної доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає», - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, поблизу Донецька спостерігачі зафіксували танки окупантів (карта).