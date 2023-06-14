Росіяни сьогодні не пустили голову МАГАТЕ на ЗАЕС

У «Росенергоатомі» заявили, що візит голови МАГАТЕ Гроссі на ЗАЕС станеться пізніше

Візит голови Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Запорізьку атомну електростанцію, який мав відбутися сьогодні у середу, 14 червня відкладається на одну добу, до четверга. Про це заявив радник гендиректора концерну «Росенергоатом» Ренат Карчаа, пишуть росЗМІ.

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«Місія переноситься на добу», – розповів Карчаа. При цьому він не уточнив, з яких причин було вирішено перенести візит гендиректора агентства на станцію.

Нагадаємо, Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі перебуває із робочим візитом в Україні, і хоче обговорити допомогу після підриву Каховської ГЕС росіянами. Гроссі також зазначив, що під час візиту оцінить ситуацію на Запорізькій АЕС та проведе ротацію співробітників МАГАТЕ на станції. Вчора президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Рафаелем Гроссі. Глава держави наголосив, що внаслідок цілеспрямованого підриву Росією дамби Каховської ГЕС, що є найбільшим злочином екоциду сучасності, значно зросли ризики для безпеки Запорізької атомної електростанції. Тому вкрай необхідною є швидка й рішуча реакція міжнародної спільноти на цей зухвалий терористичний акт.

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Під час зустрічі було обговорено конкретні кроки, які необхідно здійснити для мінімізації ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС, а також шляхи взаємодії з МАГАТЕ для цього.

Також президент вкотре наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією. Зеленський підтримав пропозицію Гроссі відправити в Україну групу експертів МАГАТЕ для оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС та підготовки пропозицій щодо конкретних напрямів допомоги для їх подолання.

Раніше йшлось про те. що МАГАТЕ стурбоване рівнем води в охолоджувачі на Запорізькій АЕС. Експертам потрібен доступ до місця поблизу Запорізької атомної електростанції, щоб з’ясувати причину значної розбіжності між даними про рівень води у резервуарі, який використовується для охолодження реакторів станції. На вихідних ЗАЕС повідомила, що рівень води у резервуарі-охолоджувачі був стабільним.