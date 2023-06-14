Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росіяни сьогодні не пустили голову МАГАТЕ на ЗАЕС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіяни сьогодні не пустили голову МАГАТЕ на ЗАЕС
Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі знаходиться в Україні
фото з відкритих джерел

У «Росенергоатомі» заявили, що візит голови МАГАТЕ Гроссі на ЗАЕС станеться пізніше

Візит голови Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Запорізьку атомну електростанцію, який мав відбутися сьогодні у середу, 14 червня відкладається на одну добу, до четверга. Про це заявив радник гендиректора концерну «Росенергоатом» Ренат Карчаа, пишуть росЗМІ. 

«Місія переноситься на добу», – розповів Карчаа. При цьому він не уточнив, з яких причин було вирішено перенести візит гендиректора агентства на станцію.

Нагадаємо, Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі перебуває із робочим візитом в Україні, і хоче обговорити допомогу після підриву Каховської ГЕС росіянами.  Гроссі також зазначив, що під час візиту оцінить ситуацію на Запорізькій АЕС та проведе ротацію співробітників МАГАТЕ на станції. Вчора президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Рафаелем Гроссі. Глава держави наголосив, що внаслідок цілеспрямованого підриву Росією дамби Каховської ГЕС, що є найбільшим злочином екоциду сучасності, значно зросли ризики для безпеки Запорізької атомної електростанції. Тому вкрай необхідною є швидка й рішуча реакція міжнародної спільноти на цей зухвалий терористичний акт.

Під час зустрічі було обговорено конкретні кроки, які необхідно здійснити для мінімізації ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС, а також шляхи взаємодії з МАГАТЕ для цього.

Також президент вкотре наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією.  Зеленський підтримав пропозицію Гроссі відправити в Україну групу експертів МАГАТЕ для оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС та підготовки пропозицій щодо конкретних напрямів допомоги для їх подолання.

Раніше йшлось про те. що МАГАТЕ стурбоване рівнем води в охолоджувачі на Запорізькій АЕС. Експертам потрібен доступ до місця поблизу Запорізької атомної електростанції, щоб з’ясувати причину значної розбіжності між даними про рівень води у резервуарі, який використовується для охолодження реакторів станції. На вихідних ЗАЕС повідомила, що рівень води у резервуарі-охолоджувачі був стабільним.

Читайте також: Останній енергоблок ЗАЕС переходить у режим «холодного зупину»
Теги: Володимир Зеленський президент МАГАТЕ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До створення нового інвестиційного фонду для відновлення української економіки активно долучилася найбільша у світі компанія з управління активами – американська корпорація BlackRock Inc
Хто відбудує Україну? Що означає прихід найбільшого у світі інвестора Війна і бізнес
16 травня, 11:20
Президент України Володимир Зеленський
Готуємо нові кроки для обмеження військового потенціалу РФ – звернення Зеленського
5 червня, 22:36
У Нью-Йорку відзначається значна задимленість
Дим охопив Нью-Йорк, Кінбурнська коса стала островом через затоплення: головне за ніч
8 червня, 07:20
Зеленський повідомив, чого ще бракує Україні для контрнаступу
Зеленський повідомив, чого ще бракує Україні для контрнаступу
14 травня, 13:42
Зеленський анонсував поїздку до Лондона
Зеленський анонсував поїздку до Лондона
15 травня, 09:18
дівчина зірвала російський триколор
В окупованому Мелітополі дівчина показала ставлення до прапора РФ
14 травня, 22:05
Маємо прогрес щодо авіації: Зеленський підбив підсумки переговорів із союзниками
Маємо прогрес щодо авіації: Зеленський підбив підсумки переговорів із союзниками
26 травня, 21:34
В адміністрації Путіна немає планів щодо урочистого прийому в Кремлі на День Росії
Путін злякався? У Кремлі не проводитимуть урочистості до Дня Росії
3 червня, 16:15
Путін взявся розповідати про важливість регулярних медоглядів
Путін похвалився, чому не має проблем зі здоров'ям (відео)
12 червня, 18:02

Політика

Нідерланди хочуть заборонити китайським студентам вивчати оборонні технології
Нідерланди хочуть заборонити китайським студентам вивчати оборонні технології
США змінили думку про ракети Atacms для України
США змінили думку про ракети Atacms для України
Росіяни сьогодні не пустили голову МАГАТЕ на ЗАЕС
Росіяни сьогодні не пустили голову МАГАТЕ на ЗАЕС
Путін заявив про величезні втрати української армії. Білий дім відреагував
Путін заявив про величезні втрати української армії. Білий дім відреагував
Китай розпочав бойові навчання біля кордонів Тайваню
Китай розпочав бойові навчання біля кордонів Тайваню
Три Хіросіми і Нагасакі. Лукашенко втішений подарунками Путіна (відео)
Три Хіросіми і Нагасакі. Лукашенко втішений подарунками Путіна (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Путін заявив, що ціль війни – надалі знищувати українців
22K
Контрнаступ: Міноборони повідомило про нові успіхи ЗСУ
20K
Сусідські війни. Власник пасіки виплатить велику компенсацію за укуси бджіл
19K
Тарас Чорновіл: Я не маю претензій до Аліни Михайлової
12K
Депутатка Київради Михайлова позловтішалася, що Чорновола кинули на смітник
11K
«Росія не винна в теракті на ГЕС». Путін відзначився новими цинічними заявами

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Сьогодні, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Вчора, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
12 червня, 05:17

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту