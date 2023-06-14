Рівень радіації на ЗАЕС. Росія закрила Україні доступ до інформації
Інспектори МАГАТЕ змушені фотографувати чи записувати інформацію з датчиків та передавати дані до штаб-квартири
Російські загарбники зупинили автоматичну передачу Україні даних про рівень радіації на Запорізькій АЕС з датчиків. Про це повідомив в.о. голови Державної інспекції з ядерного регулювання Олег Коріков на брифінгу.
«Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного моніторингу, розташованих на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки», – розповів Коріков.
Тепер фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії, які знаходяться на території станції, змушені фотографувати чи записувати інформацію з датчиків та передавати дані до штаб-квартири МАГАТЕ.
Пізніше у штаб-квартирі ці дані вводять у відповідну систему, до якої мають доступ усі країни-члени МАГАТЕ, зокрема Україна.
Коріков наголосив, що окупанти такими діями продовжують руйнувати принципи безпеки на станції. Виправити ситуацію можна лише у разі демілітаризації та деокупації ЗАЕС.
Раніше повідомлялося, що росіяни сьогодні не пустили голову МАГАТЕ на ЗАЕС.
Також повідомлялося, що МАГАТЕ стурбоване рівнем води в охолоджувачі на Запорізькій АЕС. Експертам потрібен доступ до місця поблизу Запорізької атомної електростанції, щоб з’ясувати причину значної розбіжності між даними про рівень води у резервуарі, який використовується для охолодження реакторів станції. На вихідних ЗАЕС повідомила, що рівень води у резервуарі-охолоджувачі був стабільним.
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