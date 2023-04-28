Ракетна атака на Київщину: поліція показала наслідки (фото)

Наслідки влучання уламка ракети в Українці, 28 квітня 2023 року

В Українці внаслідок влучання уламку ракети у багатоповерхівку, постраждала 13-річна дівчинка

На Київщині сьогодні вже знайшли уламки крилатих ракет, які окупанти запустили вночі. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

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«Чергове нагадування про те, що війна в нашій країні продовжується. Навіть на віддаленій території від лінії зіткнення ворог продовжує використовувати балістичні та крилаті ракети для обстрілу наших міст, знову страждає цивільна інфраструктура і мирні люди», – йдеться в повідомленні.

Нєбитов нагадав, що на Київщині теж є влучання уламку ракети у багатоповерхівку, постраждала 13-річна дівчинка.

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«Це вкотре говорить нам про те, що потрібно бути максимально уважними, сконцентрованими, дотримуватись правил повітряної тривоги і сприяти силам безпеки у обороні нашої країни», – додали в поліції.

Нагадаємо, сьогодні 28 квітня близько 4:00 ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Станом на 8:30 в Умані на Черкащині внаслідок ракетної атаки загинули вже четверо людей, ще 17 постраждали. Одна людина померла в лікарні. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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