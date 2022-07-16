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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Дніпропетровщину фосфорними снарядами

    Окупанти обстріляли Нікопольський район фосфорними снарядами - Окупанти обстріляли Дніпропетровщину фосфорними снарядами
    Окупанти обстріляли Нікопольський район фосфорними снарядами
    фото з відкритих джерел

    Внаслідок обстрілу сталася пожежа

    Російські військові вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області фосфорними снарядами. Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

    Внаслідок обстрілу сталася пожежа.

    «Ворог знову вдарив по наших сусідах – Нікопольському районі. Били, зокрема, фосфорними снарядами, внаслідок чого сталися серйозні загоряння, але пожежу також вдалося вночі рятувальникам ліквідувати», – написав Вілкул.

    Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

    Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.

    В результаті російського удару по Дніпру, який стався сьогодні ввечері, загинуло троє людей.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Дніпро військові Олександр Вілкул Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Дніпропетровщину фосфорними снарядами