Окупанти змінили стратегію на одному з напрямків

Наші захисники продовжують мужньо відбивати атаки ворога на всіх лінія фронту

Росіяни змістили акцент з Куп'янського напрямку та переключилися на Лиманський напрямок

Речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо розповів, що на Лимано-Куп'янському напрямку за добу зафіксовано 18 атак військ РФ. Про це інформує «Суспільне».

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«У них дещо акценти змінюються. Пам'ятаємо, що спочатку був акцент на Куп'янському напрямку, це була Синьківка, зараз він змінився південніше – на Лиманському напрямку», – наголосив Фітьо.

За словами військового, нині на Бахмутському напрямку менша активність бойових дій.

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«Але бачимо, що ворог перегруповується, підтягує резерви, намагається вигадувати різні хитрощі, ми воюємо не з простим ворогом. Він швидко вчиться на полі бою і не зважає на людські втрати», – каже речник.

На Лимано-Куп'янському напрямку за добу зафіксовано 18 атак військ РФ фото: скріншот DeepStateMAP

На Лимано-Куп'янському напрямку за добу росіяни здійснили 810 обстрілів з артилерії та мінометів та застосували 54 дрони-камікадзе.

«Така велика кількість обстрілів та велика кількість застосування дронів свідчить, що активно підтримують наступальні дії окупаційної армії за допомогою цих засобів», – додав Фітьо.

ЗСУ вдалося знищити 79 одиниць військової техніки та 187 окупантів.

До слова, триває 698-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Сили оборони стримують ворога на усіх напрямках, а на Херсонському – надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.