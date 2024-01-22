Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти змінили стратегію на одному з напрямків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти змінили стратегію на одному з напрямків
Наші захисники продовжують мужньо відбивати атаки ворога на всіх лінія фронту
фото: Facebook/Генштаб

Росіяни змістили акцент з Куп'янського напрямку та переключилися на Лиманський напрямок

Речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо розповів, що на Лимано-Куп'янському напрямку за добу зафіксовано 18 атак військ РФ. Про це інформує «Суспільне».

«У них дещо акценти змінюються. Пам'ятаємо, що спочатку був акцент на Куп'янському напрямку, це була Синьківка, зараз він змінився південніше – на Лиманському напрямку», – наголосив Фітьо.

За словами військового, нині на Бахмутському напрямку менша активність бойових дій.

 «Але бачимо, що ворог перегруповується, підтягує резерви, намагається вигадувати різні хитрощі, ми воюємо не з простим ворогом. Він швидко вчиться на полі бою і не зважає на людські втрати», – каже речник.

На Лимано-Куп'янському напрямку за добу зафіксовано 18 атак військ РФ
На Лимано-Куп'янському напрямку за добу зафіксовано 18 атак військ РФ
фото: скріншот DeepStateMAP

На Лимано-Куп'янському напрямку за добу росіяни здійснили 810 обстрілів з артилерії та мінометів та застосували 54 дрони-камікадзе.

«Така велика кількість обстрілів та велика кількість застосування дронів свідчить, що активно підтримують наступальні дії окупаційної армії за допомогою цих засобів», – додав Фітьо.

ЗСУ вдалося знищити 79 одиниць військової техніки та 187 окупантів.

До слова, триває 698-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Сили оборони стримують ворога на усіх напрямках, а на Херсонському – надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Читайте також: Кремль знову вбиває жителів Донецька заради пропаганди
Теги: війна окупанти ЗСУ Куп'янськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Жизневський і Сергій (Самвел) Нігоян
Перші Герої цієї війни
Вчора, 12:13
Путін вкотре довів, що будь-яка угода з РФ не варта паперу, на якому її підпишуть
Чому цю війну не завершити переговорами
16 сiчня, 09:57
На Бердянськом після вибухів видніються стовпи диму
Окупований Бердянськ здригнувся від вибухів
13 сiчня, 08:25
Володимир Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі
США хочуть у Давосі підштовхнути Зеленського до більш чіткого плану війни – Bloomberg
11 сiчня, 06:23
Сікорський підкреслив, що американським законодавцям слід ухвалити закон про продовження допомоги Україні, який допоможе вести оборону від РФ
Сікорський попередив Конгрес США про наслідки у разі перемоги Путіна
9 сiчня, 14:42
Участь у війні проти України закриває воєнним злочинцям пів світу
Контракт із армією РФ. Опозиціонер Яшин попередив росіян про небезпеку
9 сiчня, 11:14
На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи
6 сiчня, 02:20
Основною причиною песимізму людей є невдалий контрнаступ
Чому українці втрачають надію на перемогу: ЗМІ назвали дві головні причини
29 грудня, 2023, 16:21
Ввечері 23 грудня ворожа армія атакувала житлові квартали Херсона
Ситуація в регіонах: загиблі на Херсонщині та ракетна атака на Кіровоградщину
24 грудня, 2023, 09:38

Події в Україні

Перші хвилини рятувальної операції після обстрілу Харкова (відео)
Перші хвилини рятувальної операції після обстрілу Харкова (відео)
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні повітряна тривога через загрозу балістики тривала понад пів години
В Україні повітряна тривога через загрозу балістики тривала понад пів години
Множинне громадянство: як сплачувати податки та проходити військову службу
Множинне громадянство: як сплачувати податки та проходити військову службу
Тарнавський розповів про успіхи Сил оборони на одному з напрямків
Тарнавський розповів про успіхи Сил оборони на одному з напрямків
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
17K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
16K
Цікавий факт про «Шахеди»
14K
Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg
9861
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
3731
Понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН

Новини

Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Сьогодні, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Сьогодні, 11:02
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві з половиною години
Сьогодні, 08:20
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня
Сьогодні, 06:10
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua