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Олексій Копитько Експерт та блогер

Кремль знову вбиває жителів Донецька заради пропаганди

glavcom.ua
У неділю, 21 січня в Донецьку внаслідок обстрілу ринку загинули й постраждали цивільні
скріншот з відео

За навмисне вбивство мирних громадян потрібно посилювати санкції проти Росії

Роспропаганда активно проштовхує сюжет про артилерійський обстріл Донецька, за результатами якого озвучують загибель 25 осіб. Традиційно намагаються звинуватити Сили оборони України. Це усталена злочинна схема, яку РФ застосовувала не один десяток разів.

Коли Росії потрібно перебити невигідний порядок денний (про погані новини в РФ я вже писав) або в пожежному порядку створити привід для звинувачень України, російські війська обстрілюють мирних жителів на окупованій частині Донбасу.

Потім РФ ініціює екстрене засідання РБ ООН, де розігрує мерзенний спектакль. І цього разу вже ініціювала. Сьогодні на арені першим номером буде сам глава МЗС РФ Сергій Лавров. Тобто, гранично заїжджений сценарій.

Причина – Кремль усіма силами шукає способи заблокувати або загальмувати передачу Україні зброї та іншої допомоги. Як мінімум – до моменту продовження Путіна.

Угода з Британією, угода щодо артилерії з Францією, бродіння в Німеччині щодо торусів та інших озброєнь, зрештою – рішення США і ЄС, які зависли за крок до фінішу, – усе це вимагає термінових контрзаходів. З високою ймовірністю буде ціла серія рішень західних партнерів напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення.

Зараз Москва увімкне всіх агентів впливу в США і Європі, які голоситимуть, що західна зброя нібито несе смерть мирним людям. Зарядить лояльних депутатів, «правозахисників» і «журналістів», щоб почався галас.

Правда якраз у зворотному – нестача західної зброї і затримки з її поставками несуть смерть мирним людям в Україні та продовжують страждання.

За навмисне вбивство мирних громадян потрібно посилювати санкції проти Кремля. По-іншому до них не доходить.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна окуповані території

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Олексій Копитько

Кремль знову вбиває жителів Донецька заради пропаганди
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