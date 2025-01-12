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Окупанти змушують студентів з Луганщини розважати російських солдатів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Окупанти змушують студентів з Луганщини розважати російських солдатів
Виробнича практика студентів-культурологів – це частина кремлівської політики окупації України
фото: ЦНС

РФ змушує українських студентів працювати в російських клубах

Фейкова академія культури і мистецтв Матусовского у тимчасово окупованому Луганську відправлятиме своїх студентів на практику до Росії. Здебільшого у так звані реабілітаційні центри для терористів «СВО». Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що в РФ студенти здебільшого працюватимуть у місцевих клубах та розважатимуть культзаходами списаних «героїв».

«Така виробнича практика студентів-культурологів – це частина кремлівської політики окупації України. Насамперед русифікувати молодь та знищити їх  українську самоідентичність. А ще – нав’язати відчуття причетності до «руського міра» та його подвигів і за одно виправдання злочинів терористів. І Луганська «академія» культури та мистецтв не єдина», – йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву звернувся до громадян із закликом повідомляти інформацію про дії окупантів, щоб ті, хто здійснюють злочинну політику, спрямовану на знищення української ідентичності, понесли належне покарання.

Нагадаємо, триває 1054-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 11 авіаційних та один ракетний удар, застосував 20 КАБ та одну ракету, задіяв для ударів 751 дрон-камікадзе, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

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Теги: окупанти ЗСУ діти

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