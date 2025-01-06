Блінкен пояснив, як позиція Сил оборони на Курщині вплине на переговори з РФ

За словами Блінкена, позиція України в Курській області є важливою для будь-яких майбутніх переговорів

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Позиція Сил оборони України в Курській області Росії є важливою для будь-яких майбутніх переговорів з Російською Федерацією. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Їхня (українських захисників – «Главком») позиція в Курську є важливою, тому що, безумовно, це те, що буде враховуватися в будь-яких переговорах, які можуть відбутися цього року», – сказав він.

Також Блінкен додав, що навіть якщо переговори відбудуться, Україна все одно потребуватиме «адекватних гарантій безпеки», оскільки російський диктатор Володимир Путін не буде вважати, що «гру закінчено».

Крім того, у США є підстави вважати, що Москва має намір поділитися з Пхеньяном передовими космічними та супутниковими технологіями. Як зазначив Блінкен, Сполучені Штати вважають, що Росія може бути на порозі офіційного визнання ядерного статусу Північної Кореї.

Нагадаємо, українські війська активно розпочали наступ у Курській області. За даними ISW, Сили оборони просунулися в полях на південний захід і південь від Бердіна і увійшли в південну частину населеного пункту.

Щодо військ РФ, згідно з геолокаційними кадрами, росіяни просунулися в західній і південній частині Махновки (трохи на південний схід від Суджі). Водночас росіяни побоюються, що поновлені українські дії в Курській області можуть бути відволікаючими зусиллями.

Як повідомлялося, станом на зараз серед 12 тис. солдатів Північної Кореї, які воюють проти України на боці РФ у Курській області, убито або поранено 3,8 тис. військових.

До слова, росіяни висловили стурбованість щодо здатності військових армії РФ реагувати на тривалі загальновійськові зусилля України з інтеграції можливостей радіоелектронної боротьби (РЕБ). Зокрема, щодо здатності українських сил завдавати удари великої дальності поряд із проведенням наземних операцій.