Головна Світ Політика
search button user button menu button

Блінкен пояснив, як позиція Сил оборони на Курщині вплине на переговори з РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Блінкен пояснив, як позиція Сил оборони на Курщині вплине на переговори з РФ
За словами Блінкена, позиція України в Курській області є важливою для будь-яких майбутніх переговорів
фото з відкритих джерел

Адміністрація президента Джо Байдена хоче забезпечити, щоб «Україна мала якомога сильнішу руку для гри»

Позиція Сил оборони України в Курській області Росії є важливою для будь-яких майбутніх переговорів з Російською Федерацією. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Їхня (українських захисників – «Главком») позиція в Курську є важливою, тому що, безумовно, це те, що буде враховуватися в будь-яких переговорах, які можуть відбутися цього року», – сказав він.

Також Блінкен додав, що навіть якщо переговори відбудуться, Україна все одно потребуватиме «адекватних гарантій безпеки», оскільки російський диктатор Володимир Путін не буде вважати, що «гру закінчено».

Крім того, у США є підстави вважати, що Москва має намір поділитися з Пхеньяном передовими космічними та супутниковими технологіями. Як зазначив Блінкен, Сполучені Штати вважають, що Росія може бути на порозі офіційного визнання ядерного статусу Північної Кореї.

Нагадаємо, українські війська активно розпочали наступ у Курській області. За даними ISW, Сили оборони просунулися в полях на південний захід і південь від Бердіна і увійшли в південну частину населеного пункту.

Щодо військ РФ, згідно з геолокаційними кадрами, росіяни просунулися в західній і південній частині Махновки (трохи на південний схід від Суджі). Водночас росіяни побоюються, що поновлені українські дії в Курській області можуть бути відволікаючими зусиллями.

Як повідомлялося, станом на зараз серед 12 тис. солдатів Північної Кореї, які воюють проти України на боці РФ у Курській області, убито або поранено 3,8 тис. військових.

До слова, росіяни висловили стурбованість щодо здатності військових армії РФ реагувати на тривалі загальновійськові зусилля України з інтеграції можливостей радіоелектронної боротьби (РЕБ). Зокрема, щодо здатності українських сил завдавати удари великої дальності поряд із проведенням наземних операцій.

Читайте також:

Теги: США Ентоні Блінкен Курщина війна ЗСУ переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кім Чен Ин продовжує приховувати факт відряджання своїх військ на допомогу Росії у війні
Сили спецоперацій пояснили, чому КНДР відправляє солдатів на війну проти України
3 сiчня, 08:20
Макрон наголосив, що Європа повинна самостійно дбати про свою безпеку і оборону
Війна в Україні загрожує безпеці Франції? Макрон зробив заяву
1 сiчня, 04:51
Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу
Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2025 року
1 сiчня, 00:51
У Льгові Курської області пролунали вибухи, а потім спалахнула пожежа
На Курщині «прилетіло» по скупченню російських військових
30 грудня, 2024, 23:06
На Київщині внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння багатоповерхівки
На Київщині внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння багатоповерхівки
22 грудня, 2024, 01:23
Сьогоднішній удар путінської армії пошкодив у столиці низку посольств
МЗС про сьогоднішній удар по Києву: Путін підтвердив надане йому Зеленським почесне звання
20 грудня, 2024, 17:22
Головні новини ночі проти 15 грудня
ЗСУ відновили втрачені позиції під Вовчанськом, опозиція Грузії звернулась до ЄС: головне за ніч
15 грудня, 2024, 06:48
Повітряні сили попереджали про загрозу балістики
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
14 грудня, 2024, 09:57
Українці дуже добре можуть зрозуміти почуття американців
Українці дуже добре можуть зрозуміти почуття американців
12 грудня, 2024, 13:36

Політика

Блінкен пояснив, як позиція Сил оборони на Курщині вплине на переговори з РФ
Блінкен пояснив, як позиція Сил оборони на Курщині вплине на переговори з РФ
Вперше у 2025 році. КНДР запустила балістичну ракету в бік Східного моря – Yonhap
Вперше у 2025 році. КНДР запустила балістичну ракету в бік Східного моря – Yonhap
Джастін Трюдо може піти у відставку найближчими днями – Globe and Mail
Джастін Трюдо може піти у відставку найближчими днями – Globe and Mail
Поліція Південної Кореї отримала дозвіл арештувати президента
Поліція Південної Кореї отримала дозвіл арештувати президента
Президент відповів, чи погодиться на вступ України до НАТО без окупованих територій
Президент відповів, чи погодиться на вступ України до НАТО без окупованих територій
Зеленський назвав ім'я того, кого сьогодні боїться Путін
Зеленський назвав ім'я того, кого сьогодні боїться Путін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 січня: ситуація на фронті
56K
Сили оборони ліквідували титулованого 22-річного російського боксера
51K
Ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 січня 2025
20K
Росіяни прорвали кордон на Сумщині? Влада повідомила про ситуацію в області
19K
Водохреще 2025: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони

Новини

Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Сьогодні, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Сьогодні, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Сьогодні, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Сьогодні, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Сьогодні, 02:15
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua