Розвідка зазначає, що приватні сервіси РФ обкладуть додатковими вимогами

Російська влада готує масштабний наступ на ринок логістики та електронної комерції. Міністерство цифрового розвитку РФ планує запровадити нові правила гри, які фактично змусять успішні приватні компанії спонсорувати державну «Пошту Росії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Останніми роками державний поштовий оператор РФ опинився у глибокій фінансовій ямі. Поки приватні сервіси доставки та маркетплейси активно розвивали найприбутковіші ніші — швидку комерційну доставку та обслуговування онлайн-замовлень, «Пошта Росії» залишалася обтяженою соціальними зобов’язаннями, регульованими тарифами та роздутим бюрократичним апаратом. Замість глибокої внутрішньої реформи, влада обрала шлях адміністративного втручання.

Очільник мінцифри РФ Максут Шадаєв фактично підтвердив наміри перекласти частину фінансового навантаження держоператора на приватних гравців.

Ключова ідея – зрівняти умови. На практиці це означає, що приватні сервіси обкладуть додатковими вимогами, обмеженнями та витратами, аби вони працювали за правилами, максимально наближеними до державного оператора. Фактично успішні гравці ризикують втратити гнучкість і конкурентні переваги.

Паралельно влада планує індексацію поштових тарифів, що в перспективі може потягнути за собою загальне зростання вартості доставки. У разі розширення регуляції бізнес буде змушений перекладати нові витрати на клієнтів.

Коли ініціативи ухвалять у жорсткому вигляді, приватні служби доставки опиняться під серйозним тиском – не через ринкову конкуренцію, а через державне втручання. У підсумку ринок втратить динаміку розвитку, а споживачі – вибір і доступні ціни.

