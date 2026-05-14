Удар РФ по Києву забрав життя 16 людей, двоє з них – діти (оновлено)

У Дарницькому районі столиці триває пошуково-рятувальна операція після ворожого удару російських терористів. Станом на 22:30, 14 травня, відомо про 16 загиблих унаслідок обстрілу, пише «Главком».

Оновлено о 22:30

Кількість загиблих унаслідок російського удару по будинку у Дарницькому районі Києва зросла до 16 людей, з них двоє – діти.

Загалом внаслідок російської атаки по столиці в ніч на 14 травня постраждали 47 людей.

Інформація станом на 22:10

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що рятувальники деблокували ще одне тіло в Дарницькому районі. Кількість жертв зросла до 13, з них – двоє дітей.

За даними ДСНС, розбір завалів та пошук людей триває безперервно.

«ДСНС та всі екстрені служби працюють на місці цілодобово, щоб знайти кожного, хто міг залишатися під завалами», – написали у пресслужбі МВС.

Зауважимо, у ніч на 14 травня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ із використанням ракет та ударних безпілотників. Найбільше постраждав Дарницький район, де внаслідок влучання було частково зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Також пошкодження зафіксовані в Оболонському, Дніпровському, Голосіївському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці.