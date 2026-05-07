Сотні поранених і десятки вбитих у травні. ООН оприлюднила дані про жертв агресії РФ

Лише за період з 1 по 5 травня в Україні загинуло щонайменше 70 цивільних осіб

Серія ударів далекобійними ракетами та дронами охопила майже всю країну

Травень 2026 року розпочався для України з масштабної ескалації та численних трагедій серед цивільного населення. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) зафіксувала різке зростання кількості жертв внаслідок системних атак російських військ по всій території країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингову місію.

Згідно з офіційними даними ООН, лише за період з 1 по 5 травня в Україні загинуло щонайменше 70 цивільних осіб, а понад 500 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Експерти ММПЛУ висловлюють глибоке занепокоєння як кількістю жертв, так і інтенсивністю застосування зброї проти мирних міст.

ООН виділяє такі критичні точки, зокрема Тернопіль, Рівне, Одеську, Херсонську, Дніпропетровську, Харківську та Полтавську області.

Особливу увагу в звіті приділено цинічній тактиці ворога – повторним атакам на об'єкти, де вже тривають рятувальні роботи. Серед загиблих та поранених у травні зафіксовано значну кількість працівників екстрених служб.

«Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, сторона, що здійснює атаку, зобов’язана вживати всіх можливих заходів для мінімізації жертв серед цивільних осіб», — нагадали в ММПЛУ, підкреслюючи свідоме нехтування цими нормами з боку РФ.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 7 травня, Росія здійснила чергову масовану атаку безпілотниками на Дніпро. Один із ворожих БпЛА влучив у житловий квартал, спричинивши пожежу та руйнування. Сили оборони працювали по цілях, проте ворог застосував тактику постійної зміни курсу дронів над містом.