У Криму пролунала серія вибухів
Слідів ракет у небі не видно
Сьогодні, 28 грудня, у тимчасово окупованому Криму, у Красноперекопську, пролунали вибухи. Там сталося кілька вибухів протягом 5 хв. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».
«У Красноперекопську протягом останніх 5 хвилин було чути два вибухи», - йдеться у повідомленні.
При цьому слідів ракет у небі не видно.
Нагадаємо, раніше міністерство оборони країни-агресорки РФ оголосило, що в ніч на четвер, 28 грудня, над Кримом було нібито збито два українські безпілотники.
Також у тимчасово окупованому Севастополі в Криму ввечері 27 грудня пролунала серія потужних вибухів.
Коментарі — 0