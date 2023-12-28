У Криму пролунала серія вибухів

Слідів ракет у небі не видно

Сьогодні, 28 грудня, у тимчасово окупованому Криму, у Красноперекопську, пролунали вибухи. Там сталося кілька вибухів протягом 5 хв. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

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«У Красноперекопську протягом останніх 5 хвилин було чути два вибухи», - йдеться у повідомленні.

При цьому слідів ракет у небі не видно.

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Нагадаємо, раніше міністерство оборони країни-агресорки РФ оголосило, що в ніч на четвер, 28 грудня, над Кримом було нібито збито два українські безпілотники.

Також у тимчасово окупованому Севастополі в Криму ввечері 27 грудня пролунала серія потужних вибухів.