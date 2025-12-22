Головна Країна Події в Україні
Росіяни окупували ще одне село на Донеччині – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росіяни окупували ще одне село на Донеччині – DeepState
Російські війська продовжують наступ у Донецькій області
Російська окупаційна армія захопила Званівку

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій станом, пише «Главком».

Російські війська продовжують наступ у Донецькій області, захопивши село Званівка та просунувшись до кількох інших населених пунктів, зокрема Свято-Покровського, Пазено, Оріхово-Василівки і Федорівки.

До слова, Росія демонструє доволі активне просування в окупації територій Донецької області, однак про це свідчать лише дані їхніх щоденних дій. Водночас встановлення армією РФ контролю над усією Донецькою областю відзначають дуже повільним.

