Росіяни окупували ще одне село на Донеччині – DeepState

Російська окупаційна армія захопила Званівку

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій станом, пише «Главком».

Російські війська продовжують наступ у Донецькій області, захопивши село Званівка та просунувшись до кількох інших населених пунктів, зокрема Свято-Покровського, Пазено, Оріхово-Василівки і Федорівки.

До слова, Росія демонструє доволі активне просування в окупації територій Донецької області, однак про це свідчать лише дані їхніх щоденних дій. Водночас встановлення армією РФ контролю над усією Донецькою областю відзначають дуже повільним.