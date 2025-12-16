Головна Країна Суспільство
Зеленський повідомив, у яких питаннях мирної угоди є розбіжності

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зеленський заявив, що у територіальному питанні поки що консенсусу немає

Україна не буде ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи територіальне питання для журналістів. пише «Главком».

«Ми не хочемо віддавати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслю – вільна економічна зона – це не значить, що під керівництвом РФ. Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу. Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо, ту частину, яка тимчасово окупована. Але, тим не менш, ми проговоримо питання щодо території. Ви знаєте, що воно одне з ключових, в цьому питанні у нас поки що консенсусу немає», – заявив глава держави.

Як повідомлялось, американська сторона хоче, щоб на території Донецької області була створена «вільна економічна зона». Для цього українські війська повинні вийти з контрольованої Україною території. 

Австрійський політик і експерт з Росії Герхард Манготт висловив сумніви щодо ідеї створення в Донбасі демілітаризованої економічної зони в рамках плану США з завершення війни. У своєму інтерв'ю DW він підкреслив, що багато аспектів цього проекту залишаються неясними.

«Як така особлива економічна зона повинна юридично функціонувати – за українським правом чи за російським? Хто там буде працювати – тільки міжнародні компанії чи українські і російські? Це питання, на яке не має відповіді», – зауважив Манготт.

За повідомленням The Times, малоймовірно, що Кремль справді припинить вторгнення, навіть якщо Україна поступиться Донбасом. Аналітик наголошує, що для РФ мирні плани США – не просто можливість реального врегулювання, але й шанс створити та використати розкол в Україні, аби продовжити наступ й зміцнити позиції на переговорах ще більше. 

