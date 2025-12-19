Головна Країна Події в Україні
На окупованій Луганщині зафіксовано масовий сплеск стрептодермії у школах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Армія Inform

Незважаючи на високу заразність хвороби, заходи безпеки не вживаються

На тимчасово окупованих територіях Луганщини загострилася епідеміологічна ситуація. У школах Алчевська зафіксовано масове поширення стрептодермії, проте окупаційна адміністрація ігнорує проблему. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Найбільш критична ситуація наразі у школі №9, де в окремих класах на інфекцію захворіли понад 50% учнів. Схожі симптоми масово виявляють і в інших навчальних закладах міста, що свідчить про швидке розширення осередку зараження.

Незважаючи на високу заразність хвороби, заходи безпеки в місті не вживаються:

  • карантинні обмеження не запроваджено;
  • перехід на дистанційне навчання заблоковано;
  • батьків залякують проблемами з атестацією у разі пропуску занять дітьми.

Через такий тиск родини змушені відправляти дітей до шкіл, що лише сприяє подальшому розповсюдженню інфекції.

Звернення місцевих жителів до окупаційних медичних установ залишаються без реакції. Відсутність санітарного контролю, дезінфекції приміщень та належного медичного нагляду підтверджує нездатність окупаційної влади забезпечити базовий захист здоров'я населення. У ЦНС наголошують, що подібна бездіяльність є системним провалом медичної системи на загарбаних територіях.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації почали використовувати соціальні служби як інструмент репресій проти місцевих дітей. У Генічеську окупанти, зокрема, трансформували «комісію у справах неповнолітніх» на каральний орган. Він примушує підлітків із так званих «проблемних сімей» проходити через трудові табори під виглядом «патріотичного виховання».

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій території Херсонської області російська окупаційна адміністрація розпочала кампанію з так званого «прикріплення» місцевих жителів до поліклінік за російськими полісами обов'язкового медичного страхування (ОМС РФ). Хоча офіційно це називається «впорядкуванням медичного обслуговування», насправді окупанти створюють повний реєстр населення для фіксації адрес, контролю переміщення та обліку. 

Відомо, що окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби». 

Теги: Луганщина школа окуповані території хвороба

