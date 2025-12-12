Путін заявив про окупацію Сіверська: відповідь Сил оборони

Фіксуються поодинокі намагання окупантів встановити свої прапори та інші символи на окремих будівлях

Російські воєнкори та диктатор Володимир Путін заявили про захоплення Сіверська на Донеччині. На ці заяви відреагували в Оперативному командуванні «Схід», пише «Главком».

«На Слов'янському напрямку місто Сіверськ залишається під контролем Сил оборони України. Противник намагається інфільтруватися в Сіверськ малими групами, використовуючи несприятливі погодні умови, однак більшість цих підрозділів знищується ще на підходах. Протидиверсійні заходи Сил оборони України тривають», –йдеться у повідомленні.

Раніше 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи зазначила, що фіксуються поодинокі намагання окупантів встановити свої прапори та інші символи на окремих будівлях, щоб створити видимість контролю над містом і задовольнити політичні потреби свого керівництва.

«Усі такі інформаційні та тактичні спроби закінчуються для ворога черговими втратами та не призводять до досягнення заявлених цілей», – додали в 54-й бригаді.

Варто зазначити, що Володимир Путін провів нараду з військовим командуванням щодо російського вторгнення в Україну.

Очільник Кремля заявив, що російські загарбники «продовжують виконання завдань війни й впевнено просуваються по всьому фронту». Він наказав своїм військам продовжити бойові дії для виконання всіх цілей.

Нагадаємо, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки. Нині має відбутися «коаліція охочих», де йтиметься про гарантії безпеки та недопущення повторення російської агресії.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському необхідно бути реалістом.

До слова, після того, як президент Дональд Трамп заявив, що Україна програє війну проти російського вторгнення і що Москва нібито має перевагу, декілька офіційних осіб повідомили CNN, що ні США, ні Європа не проводили нових оцінок, які б вказували на суттєві зміни на полі бою. Вони також не бачать ознак того, що сили диктатора Володимира Путіна можуть швидко здобути перемогу