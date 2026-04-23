У Криму пролунала серія вибухів: під атакою аеродроми та нафтобаза

Зафіксовано кілька влучань по нафтобазі у Феодосії

У ніч проти 23 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів у кількох районах, зокрема в Севастополі, Бахчисарайському районі та Феодосії, пише «Главком».

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, вибухи чули поблизу аеродромів «Кача» та «Бельбек». Зокрема, на «Качі» зафіксували пуски ракет і роботу протиповітряної оборони, після чого пролунали потужні вибухи.

Крім того, у Феодосії, за інформацією з мережі, зафіксовано кілька влучань по нафтобазі, після чого там спалахнула пожежа. Також повідомляється про вибухи в акваторії Севастопольської бухти.

За попередніми даними, об’єкти могли бути уражені ударними безпілотниками.

Як повідомлялось, Росія системно перетворює тимчасово окупований Крим на потужний військовий плацдарм і намагається максимально наситити півострів озброєнням.

До слова, 21-го та 22 квітня підрозділи Сил оборони атакували декілька важливих об'єктів російських загарбників. Зокрема, уражено пункт управління рухом військових кораблів чорноморського флоту «Стрілецький» у Севастополі.