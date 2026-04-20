«Я хотіла з дитиною жити на морі». У росіянки з Криму з’явилася «послідовниця»

Єгор Голівець
скріншот з відео

У мережі поширилося відео з емоційною реакцією жительки Росії, яка поскаржилася на умови життя біля моря після переїзду. Про це повідомляє «Главком».

На відео жінка розповідає, що планувала жити біля моря разом із дитиною, однак реальність виявилася протилежною очікуванням. Вона скаржиться на забруднення узбережжя та постійні загрози через атаки безпілотників.

«Я, бл**дь, хотіла з дитиною жити біля моря. Море все за***башене цим мазутом. Усе зіпсовано. Х**лі тут узагалі робити? Ці й***бані БПЛА літають, усе розносять. Не знаєш, чи будеш ти тут живий узагалі. Прокинешся ти живим узагалі, ти і твоя дитина?» – заявила вона.

Ймовірно, таку реакцію спричинили нещодавні удари по нафтопереробній інфраструктурі в районі міста Туапсе. 16 квітня там атакували нафтопереробний завод, після чого пожежу гасили кілька днів. Уже 20 квітня повідомлялося про повторну атаку та масштабне займання на території морського порту.

Відео швидко набрало популярності в соцмережах. Користувачі почали порівнювати ситуацію з раніше відомим роликом із окупованого Криму, де інша росіянка після вибухів у Новофедорівці заявляла, що «не хоче їхати», бо там «душевно, по-домашньому».

Нагадаємо, що Туапсинський НПЗ – один із ключових нафтопереробних об’єктів на півдні Росії, у Краснодарському краї, на узбережжі Чорного моря. Завод входить до структури російської державної компанії «Роснєфть» і працює як великий експортноорієнтований НПЗ із прив’язкою до морського термінала в Туапсе. Це дозволяє відвантажувати нафтопродукти прямо на танкери для експорту.

За масштабом це один із найбільших російських НПЗ. Його потужність оцінюється близько 12 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і сировину для нафтохімії та має важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку і експорту.

Над окупованим Кримом зник російський військовий літак Ан-26
