РФ звозить українських дітей до Криму: названо причину

Росія вже незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей з окупованих територій

Окупанти намагаються стерти українську ідентичність

Російські загарбники примусово депортують українських дітей з територій України, які були окуповані після повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр національного спротиву.

Вже відомо про понад 4 тисячі дітей, які були вивезені на навчання в школи окупованого Криму, ще понад 800 – зараховані до дитячих садків.

«Окупанти змушують дітей навчатися за російськими підручниками, впроваджують пропагандистські виховні програми та формують викривлене сприйняття історії, в якій виправдовують війну РФ проти України. Такі дії – це не просто зміна місця навчання для дітей, а цілеспрямована спроба стерти їм українську ідентичність, примусово інтегрувати в правове та освітнє поле РФ та ідентифікувати їх як громадян країни-агресора», – йдеться в повідомленні.

Загалом Росія вже незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей з окупованих територій, а ще 1,5 мільйона залишаються під загрозою депортації. Ба більше, ворог змінює викраденим дітям персональні дані та громадянство, щоб унеможливити їхнє повернення в рідні домівки.

«Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, яке забороняє агресору депортацію та примусове переміщення дітей. Проте кремль продовжує використовувати методи залякування, маніпуляцій і шантажу, щоб відірвати українських дітей від їхніх родин і зробити частиною власної пропагандистської системи. Українських дітей – це частина геноцидної політики РФ та причетні до цих злочинів особи понесуть справедливе покарання», – додали в ЦНС.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд (МКС) може розпочати розслідування участі Білорусі в депортації українських дітей, незважаючи на те, що Мінськ не є учасником Римського статуту.

Раніше керівник делегації Естонії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Кадрі Талі закликала асамблею скласти конкретний план дій щодо порятунку вивезених з України до Росії дітей. «За деякими оцінками, понад 700 тис. українських дітей для «порятунку» було перевезено до Росії. Насправді йдеться про навмисну ​​діяльність, метою якої є вкрасти майбутнє та ідентичність одного народу», – зазначила Талі.

До слова, російські спецслужби активно вербують неповнолітніх задля диверсійної роботи.