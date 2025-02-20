Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ звозить українських дітей до Криму: названо причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
РФ звозить українських дітей до Криму: названо причину
Росія вже незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей з окупованих територій
фото: ЦНС

Окупанти намагаються стерти українську ідентичність

Російські загарбники примусово депортують українських дітей з територій України, які були окуповані після повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр національного спротиву

Вже відомо про понад 4 тисячі дітей, які були вивезені на навчання в школи окупованого Криму, ще понад 800 – зараховані до дитячих садків.

«Окупанти змушують дітей навчатися за російськими підручниками, впроваджують пропагандистські виховні програми та формують викривлене сприйняття історії, в якій виправдовують війну РФ проти України. Такі дії – це не просто зміна місця навчання для дітей, а цілеспрямована спроба стерти їм українську ідентичність, примусово інтегрувати в правове та освітнє поле РФ та ідентифікувати їх як громадян країни-агресора», – йдеться в повідомленні.

Загалом Росія вже незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей з окупованих територій, а ще 1,5 мільйона залишаються під загрозою депортації. Ба більше, ворог змінює викраденим дітям персональні дані та громадянство, щоб унеможливити їхнє повернення в рідні домівки. 

«Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, яке забороняє агресору депортацію та примусове переміщення дітей. Проте кремль продовжує використовувати методи залякування, маніпуляцій і шантажу, щоб відірвати українських дітей від їхніх родин і зробити частиною власної пропагандистської системи. Українських дітей – це частина геноцидної політики РФ та причетні до цих злочинів особи понесуть справедливе покарання», – додали в ЦНС.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд (МКС) може розпочати розслідування участі Білорусі в депортації українських дітей, незважаючи на те, що Мінськ не є учасником Римського статуту. 

Раніше керівник делегації Естонії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Кадрі Талі закликала асамблею скласти конкретний план дій щодо порятунку вивезених з України до Росії дітей. «За деякими оцінками, понад 700 тис. українських дітей для «порятунку» було перевезено до Росії. Насправді йдеться про навмисну ​​діяльність, метою якої є вкрасти майбутнє та ідентичність одного народу», – зазначила Талі.

До слова, російські спецслужби активно вербують неповнолітніх задля диверсійної роботи. 

Читайте також:

Теги: діти депортація росія окупанти ворог Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Діти в Україні
В Україну з окупації повернулося восьмеро дітей (фото)
15 лютого, 05:03
На річці поруч з міським парком під лід провалилися двоє підлітків
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
15 лютого, 02:48
У британському Вулері під дитячим майданчиком виявлено бомби
У Британії під дитячим майданчиком виявлено майже 200 бомб
12 лютого, 08:36
За словами глави польського уряду, подібні ініціативи запобігатимуть нелегальній міграції
Туск анонсував депортації іноземців з Польщі
7 лютого, 19:27
Довгий час лікарі лікували гастрит, однак пацієнтці не ставало краще
Видалили зі шлунка кілограм волосся. Медики врятували дівчинку із синдромом «Рапунцель»
7 лютого, 14:43
Малюки Матвій та Юстина народилися у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі
Шкільні вчителі з Львівщини стали батьками перших в Україні двійнят, народжених завдяки держпрограмі ЕКО
30 сiчня, 01:46
Депортація із США загрожує багатьом людям
Білий дім пояснив умови депортації зі США
29 сiчня, 10:15
У Донецькій області оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми
На Донеччині оголошено про примусову евакуацію сімей із дітьми
26 сiчня, 05:47
Група підлітків побила дівчинку
У Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчину: розпочато розслідування
20 сiчня, 23:49

Події в Україні

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: загроза ракетної та дронової атаки
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: загроза ракетної та дронової атаки
РФ звозить українських дітей до Криму: названо причину
РФ звозить українських дітей до Криму: названо причину
Очікується невеликий сніг: погода на 20 лютого
Очікується невеликий сніг: погода на 20 лютого
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 20 лютого 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 20 лютого 2025
Ворожа атака по Україні, виступ Трампа: головне за ніч
Ворожа атака по Україні, виступ Трампа: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 лютого 2025
58K
Мирні переговори з Україною. За стіл сідає… Патріарх Кирило
50K
Буданов після резонансних заяв Трампа звернувся до українців
45K
Геологічна служба США розчарувала Трампа: Україна не володіє рідкісними ресурсами
39K
ЄС вже обговорює скасування тимчасового захисту для українців після припинення війни

Новини

20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Вчора, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
18 лютого, 00:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua