Енергокриза у Києві. Шмигаль анонсував запуск додаткових потужностей

Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці анонсував запуск додаткових потужностей у Києві

За словами Шмигаля, 8 лютого зафіксовано найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії

У Києві планують запустити додаткові 9 МВт генеруючих потужностей для стабілізації енергосистеми після масованих російських ударів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці, передає «Главком».

Шмигаль повідомив, що запуск очікується вже сьогодні, 8 лютого.

За словами міністра, ситуація з електропостачанням залишається складною. Енергетики продовжують відновлювати об’єкти, пошкоджені внаслідок атак у ніч проти 7 лютого. Пошкодження оцінюються як суттєві, роботи тривають відповідно до визначених графіків.

«Працюємо над комплексними рішеннями, зокрема над запуском додаткових потужностей генерації. Сьогодні очікуємо на введення в роботу ще 9 МВт у Києві», – зазначив Шмигаль.

Він також додав, що 8 лютого зафіксовано найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії. Це дозволило втримати стабільність системи після масованих атак та зменшити дефіцит електроенергії, каже міністр.

Як повідомлялось, після останнього масованого обстрілу РФ ситуація в енергосистемі залишається вкрай складною.

Міненерго повідомляло, що найближчі дні для Києва будуть надзвичайно важкими. Мешканці столиці вже прямо зараз отримують подачу електроенергії лише до дві годин на добу.

Варто зазначити, що у ніч проти 7 лютого Росія здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, завдавши серйозних пошкоджень об’єктам генерації та мережам, що на тлі різкого похолодання може призвести до гуманітарної кризи.

До слова, гірсько-лижний курорт Буковель частково перейшов на роботу від генераторів. Уперше після масованої атаки на українську енергетику там почалися відключення світла.