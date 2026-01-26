Головна Світ Соціум
Слов'янськ-на-Кубані атакували безпілотники: ймовірно, під удар потрапив НПЗ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Слов’янськ-на-Кубані атакували безпілотники: ймовірно, під удар потрапив НПЗ
скріншот з відео

Жителі російського міста Слов’янськ-на-Кубані повідомили про серію потужних вибухів

У ніч на 26 січня російське місто Слов’янськ-на-Кубані, що в Краснодарському краї РФ, опинилося під ударом безпілотників, пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місцеві жителі писали про серію потужних вибухів, які почалися приблизно о 01:30 за київським часом. За свідченнями очевидців, у місті було чути щонайменше 5-7 вибухів та звуки стрілянини, що свідчить про спроби російської ППО відбити атаку. У небі над населеним пунктом зафіксували кілька яскравих спалахів.

Моніторингові канали припускають, що головною ціллю атаки міг стати Слов’янський нафтопереробний завод (НПЗ). 

Як відомо, у ніч на 10 січня два регіони РФ опинилися під атакою безпілотників. У Волгоградській області зафіксовано займання на НПЗ, а в Краснодарі обмежували роботу аеропорту. 

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив про відбиття атаки дронів. За його словами, в Октябрському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа на нафтобазі. На місці працюють оперативні служби. Для мешканців навколишніх будинків підготували пункт тимчасового розміщення в місцевій школі, хоча, за попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську. 

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

