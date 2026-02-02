Частина Умані залишилася без тепла
У місті аварійно вимкнулась котельня
Зранку 2 лютого в Умані Черкаської області припинилося теплопостачання в центральній частині міста та районі залізничного вокзалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Уманську міську раду.
«У зв'язку з перепадом напруги, близько 4-ої години ранку 02.02.26 року, аварійно вимкнулась котельня, яка забезпечує теплопостачання в районі залізничного вокзалу та центральної частини міста», – йдеться у повідомленні.
Наразі проводиться комплекс аварійно-відновлюваних робіт. Після їх завершення планується відновлення теплопостачання у повному обсязі.
«Просимо вибачення за тимчасові незручності», – додає міськрада.
Як повідомлялося, через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.
Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
