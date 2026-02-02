Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Частина Умані залишилася без тепла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Частина Умані залишилася без тепла
Наразі комунальники проводять комплекс аварійно-відновлювальних робіт
фото: glavcom.ua

У місті аварійно вимкнулась котельня

Зранку 2 лютого в Умані Черкаської області припинилося теплопостачання в центральній частині міста та районі залізничного вокзалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Уманську міську раду.

«У зв'язку з перепадом напруги, близько 4-ої години ранку 02.02.26 року, аварійно вимкнулась котельня, яка забезпечує теплопостачання в районі залізничного вокзалу та центральної частини міста», – йдеться у повідомленні.

Наразі проводиться комплекс аварійно-відновлюваних робіт. Після їх завершення планується відновлення теплопостачання у повному обсязі.

«Просимо вибачення за тимчасові незручності», – додає міськрада.

Як повідомлялося, через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.

Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Умань відключення світла опалення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На фото одного з мешканців будинку на Ревуцького видно, що частина будинку без світла, коли в інших воно є
Киянка розповіла, як на Позняках мешканці разом із комунальниками рятували будинок від морозів
27 сiчня, 15:18
Радіаційний фон у столиці 26 січня становить 0.096 мкЗв/год
У Києві через знеструмлення стався збій в роботі пунктів моніторингу якості повітря
26 сiчня, 10:35
Масовані удари саме по системах теплопостачання є відносно новою тактикою Росії
Заморозити Україну Росії допоміг Радянський Союз – ВВС
25 сiчня, 16:58
Кохана Кулеби Світлана Павелецька порадила секс-іграшки як альтернативу опаленню
Кохана ексміністра Кулеби запропонувала інтимну альтернативу теплопостачанню
21 сiчня, 18:34
Премʼєрка звернулася до торгових мереж із закликом надавати перевагу українським продуктам харчування
Виробники продуктів харчування будуть зі світлом: Свириденко зробила заяву
20 сiчня, 15:55
У столиці там, де технічно не можна зробити світло тьмянішим, включатимуть 50% ліхтарів
Рада оборони Києва вигадала, як економити світло
16 сiчня, 17:21

Події в Україні

Окупанти вдарили по об’єктах «Укрзалізниці» (фото)
Окупанти вдарили по об’єктах «Укрзалізниці» (фото)
Терехов закликає забезпечити права громадян під час мобілізації
Терехов закликає забезпечити права громадян під час мобілізації
Частина Умані залишилася без тепла
Частина Умані залишилася без тепла
На Дніпропетровщині 2 лютого 2026 року оголошено днем жалоби
На Дніпропетровщині 2 лютого 2026 року оголошено днем жалоби
Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2026 року
Втрати ворога станом на 2 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Новини

Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua