Частина Умані залишилася без тепла

У місті аварійно вимкнулась котельня

Зранку 2 лютого в Умані Черкаської області припинилося теплопостачання в центральній частині міста та районі залізничного вокзалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Уманську міську раду.

«У зв'язку з перепадом напруги, близько 4-ої години ранку 02.02.26 року, аварійно вимкнулась котельня, яка забезпечує теплопостачання в районі залізничного вокзалу та центральної частини міста», – йдеться у повідомленні.

Наразі проводиться комплекс аварійно-відновлюваних робіт. Після їх завершення планується відновлення теплопостачання у повному обсязі.

«Просимо вибачення за тимчасові незручності», – додає міськрада.

Як повідомлялося, через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.

Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.