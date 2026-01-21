Аварійні відключення світла запроваджено 21 січня 2026 року у низці областей
«Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!»
У середу, 21 січня, через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».
«Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання», – йдеться у повідомленні.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Водночас «Укренерго» наголошує: «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!».
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.
