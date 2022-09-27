ООН назвала кількість жертв війни в Україні серед цивільних
Найбільше жертв з початку війни зареєстровано у Донецькій та Луганській областях
Через російську агресію в Україні, станом на 25 вересня, загинуло 5996 цивільних, ще 8848 отримали поранення. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
Найбільше жертв з початку війни зареєстровано у Донецькій та Луганській областях – 3 591 убитих та 4 791 поранених, з них 378 убитих та 1347 поранених на території непідконтрольної Україні.
«Більшість зафіксованих жертв серед цивільного населення сталася внаслідок застосування зброї вибухової дії з широким радіусом поразки, у тому числі обстрілів із важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, реактивних снарядів та ударів з повітря», – йдеться в повідомленні.
Проте зазначається, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження.
Нагадаємо, триває 216-та доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, в окремих районах окупанти намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
Коментарі — 0