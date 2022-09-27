ООН назвала кількість жертв війни в Україні серед цивільних

Через війну в Україні загинуло 5996 цивільних, ще 8848 отримали поранення

Найбільше жертв з початку війни зареєстровано у Донецькій та Луганській областях

Через російську агресію в Україні, станом на 25 вересня, загинуло 5996 цивільних, ще 8848 отримали поранення. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Найбільше жертв з початку війни зареєстровано у Донецькій та Луганській областях – 3 591 убитих та 4 791 поранених, з них 378 убитих та 1347 поранених на території непідконтрольної Україні.

«Більшість зафіксованих жертв серед цивільного населення сталася внаслідок застосування зброї вибухової дії з широким радіусом поразки, у тому числі обстрілів із важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, реактивних снарядів та ударів з повітря», – йдеться в повідомленні.

Проте зазначається, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження.

Нагадаємо, триває 216-та доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, в окремих районах окупанти намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.