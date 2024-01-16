ООН заявила про збільшення кількості вбитих і поранених цивільних в Україні: названо цифри

Збільшення кількості жертв серед цивільного населення у грудні відбулося в основному через інтенсивні обстріли збройними силами Росії 29 і 30 грудня території України ракетами та боєприпасами

Протягом грудня 2023 року щонайменше 592 цивільні особи були вбиті або поранені в Україні, що на 26,5% більше підтверджених втрат серед цивільного населення порівняно з попереднім місяцем. Про це йдеться у доповіді Моніторингової місії Організації об’єднаних націй із прав людини в Україні (ММПЛУ).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Там уточнили, що кількість повідомлень про жертви серед цивільного населення, деякі з яких все ще очікують на перевірку, свідчить про те, що зростання було навіть вищим, і це порушує тенденцію до зменшення кількості жертв серед цивільного населення у 2023 році.

«Збільшення кількості жертв серед цивільного населення у грудні відбулося в основному через інтенсивні обстріли збройними силами Росії 29 і 30 грудня території України ракетами та боєприпасами. Напади з використанням цих видів зброї спричинили 34 відсотки жертв серед цивільного населення в грудні порівняно з 16 відсотками в листопаді», – уточнили в ММПЛУ.

Автори доповіді також повідомили, що більшість жертв серед цивільного населення (84 %) та пошкоджених освітніх і медичних закладів (92 %) перебували на території, контрольованій українським урядом.

Триває 692-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень. Найбільше ворожих штурмів відбито на Лиманському та Авдіївському напрямках.