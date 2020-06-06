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    У світі

    В Баку ввели повну заборону на вихід з дому у вихідні

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    Влада Азербайджану вирішили ввести дводенний жорсткий карантин&nbsp; - В Баку ввели повну заборону на вихід з дому у вихідні
    Влада Азербайджану вирішили ввести дводенний жорсткий карантин 

    В останні дні у Азербайджані фіксувалося до 300 випадків зараження на добу

    Жителі Баку, а також кількох інших великих азербайджанських міст проведуть вихідні вдома в умовах повної ізоляції. Про це повідомляє російське державне інформаційне агентство «ТАСС» в суботу, 6 червня. З опівночі 6 червня до 6 ранку 8 червня в Баку, Сумгаїті, Гянджі, Ленкорані і Апшеронському районі вводиться жорсткий карантинний режим.

    Жителям цих регіонів в найближчі два дні повністю заборонено залишати свої будинки. Порушникам загрожує штраф від 58 до 117 доларів (у перерахунку). Винятки допустимі лише в двох випадках: при необхідності невідкладної медичної допомоги або для участі в похоронах близького родича. На вихідних будуть закриті всі магазини, аптеки і підприємства громадського харчування, перестане працювати громадський транспорт. Користуватися особистими автомобілями теж заборонено. Продовжити роботу зможуть лише лікарні, правоохоронні органи, комунальні та аварійні служби, а також безперервні виробництва.

    Щоб жителі міст, що підпали під режим жорсткого карантину, змогли запастися продуктами і ліками, влада оголосила 5 червня коротким робочим днем. У другій половині дня в магазинах і супермаркетах скупчилася велика кількість людей.

    Влада Азербайджану вирішили ввести дводенний жорсткий карантин у зв’язку з тим, що кількість заражених коронавірусною інфекцією почала зростати з пом’якшенням обмежувальних заходів. В останні дні фіксувалося до 300 випадків зараження на добу. На даний момент в країні виявлено 6860 випадків захворювання, 82 людини померли.

    Нагадаємо, Азербайджан надав Україні 23 тонни гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом, у тому числі медичні маски, захисні костюми, термометри, дезінфектори та інше медобладнання.

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