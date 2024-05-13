Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

DeepState: Росіяни захопили ще три села на Харківщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
DeepState: Росіяни захопили ще три села на Харківщині
Війська РФ продовжують свій рух в бік села Липці (харківський напрямок)
фото з відкритих джерел

Ворог місцями перегруповується та більшу увагу зосередив на обстрілах населених пунктів

12 травня на півночі Харківщини росіяни захопили ще три населені пункти. Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState.

За даними платформи, ворог просунувся біля Вербового, в Красногорівці, в Нетайловому, західніше Семенівки, східніше Новопокровського та окупував села Харківщини: Мороховець, Олійникове та Зелене.

Аналітики повідомили, що війська РФ продовжують свій рух в бік села Липці (харківський напрямок). Тривають активні бої за Лук'янці, які ворог майже повністю окупував.

Росіяни намагаються закріпитися в Глибокому, пробують просуватися піхотою, але перебувають під постійним вогнем, зокрема, FPV-дронів Сил Оборони, що значно ускладнює пересування, проте, на жаль, їх це не зупиняє.

У районі Вовчанська загарбники продовжують підбиратися до міста і закріплятися на його околицях для подальшого штурму. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.

Були численні повідомлення про зайняття ворогом населеного пункту Гатище, але інформація перебуває на уточненні. Бої тривають.

«Ураження з боку Сил Оборони ускладнює рух, ворог місцями перегруповується та більшу увагу зосередив на обстрілах населених пунктів, тим самим використовує можливість завести додаткові резерви», – пише DeepState.

Нагадаємо, станом на вечір неділі 12 травня російська окупаційна армія вела наступальні дії на північний захід від Липців Харківської області.

Як повідомлялося, на Харківщині збільшилася «сіра зона» та кількість населених пунктів, де тривають бої.

До слова, головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Про це заявив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський. Він зауважив, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій та мін. 

Читайте також:

Теги: ворог росіяни Херсонщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Гайдаржи (ліворуч) та екснардеп Павло Унгурян (праворуч) на зустрічі зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном (посередині)
Молитовна дипломатія. Як баптист з Одеси зумів достукатися до спікера Джонсона Війна і церква
10 травня, 09:00
Через брак грошей росіяни відмовляються від планів поміняти машину
Росіяни масово пересідають на старі автівки
17 квiтня, 17:57
Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку, є поранені (фото)
Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку, є поранені (фото)
23 квiтня, 14:06
«Кожен повинен пам'ятати: переказав гроші – допоміг ворогу», – заявив обурений російський губернатор
Один з регіонів Росії надіслав для ЗСУ мільйони рублів: губернатор розлючений
25 квiтня, 10:24
Росіяни з квітами йдуть на похорон «героя СВО». Федеральний військовий меморіальний цвинтар в Митищах
На головному військовому кладовищі Росії закінчуються місця: усі зайняли «герої спецоперації»
3 травня, 16:53
Атака на Суми: об'єкти критичної інфраструктури переведено на резервне живлення
Атака на Суми: об'єкти критичної інфраструктури переведено на резервне живлення
6 травня, 02:29
Росіяни кажуть «діди воювали», але мовчать про те, що мільйон їхніх дідів добровільно вступив в армію Гітлера
Історик пояснив, чому фраза «діди воювали» стала мемом
9 травня, 18:27
Триває 809-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 12 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:54
У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух
У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух
Вчора, 15:22

Події в Україні

DeepState: Росіяни захопили ще три села на Харківщині
DeepState: Росіяни захопили ще три села на Харківщині
Окупанти посилили атаки на одному з напрямків: аналіз ISW
Окупанти посилили атаки на одному з напрямків: аналіз ISW
Україна відкриє ще один табір для російських полонених
Україна відкриє ще один табір для російських полонених
Тривають бої за Вовчанськ, ворог має тактичний успіх – Генштаб
Тривають бої за Вовчанськ, ворог має тактичний успіх – Генштаб
Харківщина: Росіяни наступають на північний захід від Липців
Харківщина: Росіяни наступають на північний захід від Липців
У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Євробачення 2024. Від кого Україна отримала найвищий бал (список)
19K
День медсестри: привітання, листівки та побажання
17K
Наступ на Харківщині: розвідка звернулася до окупантів
13K
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
12K
Стало відомо, коли Україна може отримати перші F-16
7929
Втрати ворога станом на 12 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Заміна Шойгу, ворог захопив три села на Харківщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та РФ
Сьогодні, 04:50
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
Вчора, 20:45
Для вільного імпорту електроенергії потрібно скасувати прайс-кепи, – «Центр Разумкова»
Вчора, 13:58
Голова Федерації металургів: ЄС має вжити антидемпінгових заходів щодо російської металопродукції
11 травня, 16:39
В Аргентині пасажирський потяг зіткнувся з порожнім вагоном: майже 100 постраждалих
11 травня, 09:34

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua