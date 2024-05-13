DeepState: Росіяни захопили ще три села на Харківщині

Ворог місцями перегруповується та більшу увагу зосередив на обстрілах населених пунктів

12 травня на півночі Харківщини росіяни захопили ще три населені пункти. Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState.

За даними платформи, ворог просунувся біля Вербового, в Красногорівці, в Нетайловому, західніше Семенівки, східніше Новопокровського та окупував села Харківщини: Мороховець, Олійникове та Зелене.

Аналітики повідомили, що війська РФ продовжують свій рух в бік села Липці (харківський напрямок). Тривають активні бої за Лук'янці, які ворог майже повністю окупував.

Росіяни намагаються закріпитися в Глибокому, пробують просуватися піхотою, але перебувають під постійним вогнем, зокрема, FPV-дронів Сил Оборони, що значно ускладнює пересування, проте, на жаль, їх це не зупиняє.

У районі Вовчанська загарбники продовжують підбиратися до міста і закріплятися на його околицях для подальшого штурму. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.

Були численні повідомлення про зайняття ворогом населеного пункту Гатище, але інформація перебуває на уточненні. Бої тривають.

«Ураження з боку Сил Оборони ускладнює рух, ворог місцями перегруповується та більшу увагу зосередив на обстрілах населених пунктів, тим самим використовує можливість завести додаткові резерви», – пише DeepState.

Нагадаємо, станом на вечір неділі 12 травня російська окупаційна армія вела наступальні дії на північний захід від Липців Харківської області.

Як повідомлялося, на Харківщині збільшилася «сіра зона» та кількість населених пунктів, де тривають бої.

До слова, головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Про це заявив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський. Він зауважив, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій та мін.