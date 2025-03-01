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Міноборони про ситуацію на фронті у лютому: Менше боєзіткнень, але більше авіаударів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міноборони про ситуацію на фронті у лютому: Менше боєзіткнень, але більше авіаударів
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, «в лютому армія РФ зазнала значних безповоротних і санітарних втрат живої сили з 36 570 осіб
фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У найкоротший місяць року ЗСУ уразили найбільшу кількість автомобілів РФ від початку широкомасштабного вторгнення РФ

У лютому на фронті зменшилась кількість бойових зіткнень, але стало більше російських авіаударів по позиціях Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Міноборони.

У відомстві кажуть, що у лютому відбулось 3 274 бойових зіткнення, а у січні – 5 087. У лютому російська тактична авіація скинула понад 3 522 КАБи, а у січні сили РФ застосували близько 2 400 керованих авіаційних бомб.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, «в лютому армія РФ зазнала значних безповоротних і санітарних втрат живої сили з 36 570 осіб. Це чисельність умовно трьох мотострілецьких дивізій».

Також, за даними Міноборони, у лютому Сили оборони знищили й уразили:

  • 1 415 артсистем сил РФ. Такої кількості вистачило б на укомплектування понад 78 артилерійських дивізіонів (в артдивізіоні армії РФ - 18 стволів);
  • 331 російський танк – умовно це 10 російських танкових батальйонів (у танковому батальйоні армії РФ – 31 машина);
  • 596 бойових броньованих машин. Умовно – це кількість ББМ для майже трьох мотострілецьких дивізій армії РФ.

«У найкоротший місяць року наші захисники уразили найбільшу кількість автомобілів ворога за весь період від початку широкомасштабного вторгнення РФ – 3 472 одиниці автотранспорту та автоцистерн», – наголосили у Міноборони.

Нагадаємо, у лютому російські терористи окупували 192 км² території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState. «Незважаючи на втрату темпів, яка досягла рівня липня минулого року, противник продовжує платити велику ціну у живій силі», – йдеться в повідомленні.

Проте зазначається, що попри те, що активність ворога знизилася, вона нікуди не ділася.

До слова, триває 1102-й день повномасштабної війни.

За минулу добу доби відбулося 83 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Окупанти завдали одного ракетного та 72 авіаційних ударів, залучили для ураження одну ракету та 98 керованих бомб, задіяли для уражень 1098 дронів-камікадзе та здійснили понад 4400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: ЗСУ авіація Міноборони армія війна Місяць

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