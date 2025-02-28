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Окупанти просунулися на фронті: мапи DeepState

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти просунулися на фронті: мапи DeepState
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зафіксовано просування армії РФ на Курщині

Російська армія просунулася на Донеччині та Курщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ресурс DeepState.

Аналітики зауважують, що окупанти просунулися біля Бурлацького та Привільного Волноваського району Донецької області та Свердликового в Суджанському районі Курської області Росії.

Окупанти просунулися на фронті: мапи DeepState фото 1
мапа: DeepState

«Ворог просунувся біля Бурлацького, Привільного та Свердликового», – йдеться у повідомленні.

Окупанти просунулися на фронті: мапи DeepState фото 2
мапа: DeepState

На інших ділянках фронту просування ворога не зафіксовано.

Нагадаємо, ворог окупував село Запоріжжя Донецької області, однак за останні півтора тижня активність просувань противника в районі Покровська знизилася. За словами аналітиків, російська армія в районі Покровська має проблеми з логістикою та ресурсами, як людським, так і в техніці.

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Теги: Курщина Донеччина війна окупанти фронт росія росіяни військові Україна

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