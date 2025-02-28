Окупанти просунулися на фронті: мапи DeepState

Зафіксовано просування армії РФ на Курщині

Російська армія просунулася на Донеччині та Курщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ресурс DeepState.

Аналітики зауважують, що окупанти просунулися біля Бурлацького та Привільного Волноваського району Донецької області та Свердликового в Суджанському районі Курської області Росії.

мапа: DeepState

«Ворог просунувся біля Бурлацького, Привільного та Свердликового», – йдеться у повідомленні.

мапа: DeepState

На інших ділянках фронту просування ворога не зафіксовано.

Нагадаємо, ворог окупував село Запоріжжя Донецької області, однак за останні півтора тижня активність просувань противника в районі Покровська знизилася. За словами аналітиків, російська армія в районі Покровська має проблеми з логістикою та ресурсами, як людським, так і в техніці.