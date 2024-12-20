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Відразу після школи підписав контракт із ЗСУ. Згадаймо майора розвідки Миколу Дупешка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відразу після школи підписав контракт із ЗСУ. Згадаймо майора розвідки Миколу Дупешка
Воїн брав участь у боях за Луганський аеропорт, воював на Донеччині та Херсонщині
колаж: glavcom.ua

Микола Дупешко понад десять років служив у війську й очолював розвідку однієї з десантно-штурмових бригад

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Дупешка. 

У Покровську загинув воїн з Буковини, начальник розвідки 25 десантно-штурмової Січеславської бригади, майор Микола Дупешко. Про це повідомила Чернівецька обласна рада. 

Микола Дупешко народився 19 липня 1995 року, мешкав у селі Малий Кучурів Заставнівської міської громади. Навесні 2013-го закінчив школу, а вже восени підписав контракт із Збройними силами України. Проходив службу у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

У 2014 році виконував завдання у зоні проведення антитерористичної операції. Разом із побратимами впродовж місяця мужньо тримали оборону Луганського аеропорту. 

У Покровську загинув воїн з Буковини, начальник розвідки 25 десантно-штурмової Січеславської бригади, майор Микола Дупешко
У Покровську загинув воїн з Буковини, начальник розвідки 25 десантно-штурмової Січеславської бригади, майор Микола Дупешко
фото: Чернівецька обласна рада

Микола Дупешко навчався у Військовій академії на факультеті Десантно-штурмових військ. Після закінчення проходив службу на посадах командного складу. Він був начальником розвідки 25-ї повітрянодесантної Січеславської бригади. Його заступник майор Зайков каже, що він вмів виважено ухвалювати рішення та брати на себе відповідальність. Військові служили пліч-о-пліч півтора року. Майор каже, під керівництвом Дупешка розвідники виконали багато завдань, які мали значний результат на полі бою.

«Він постійно хвилювався за свій особовий склад. Будь-де перебував, якої складності не було б завдання, він намагався підтримувати з ними зв'язок. До завдання та після. Я був на місці його загибелі – якби були шанси його врятувати, я зробив би все можливе», – каже майор.

Разом з місцевими капеланами на прощання з розвідником приїхав бригадний капелан Любомир. Каже, Микола був прикладом для своїх побратимів.

«Служити пішов ще молодим хлопцем. Не говорив домашнім, щоб не хвилювалися. Перший бойовий досвід отримав в Луганському аеропорту. 18 грудня він мав приїхати до своєї родини, вклонитися матері та дружині, заколядувати. Але, на жаль, цього не сталося», – каже капелан.

Воїн загинув 12 грудня 2024 року в результаті вогневого ураження під час виконання бойового завдання у Покровську Донецької області.

Прощання з полеглим майором Миколою Дупешком. Село Малий Кучурів Чернівецької області, 17 грудня 2024 року
Прощання з полеглим майором Миколою Дупешком. Село Малий Кучурів Чернівецької області, 17 грудня 2024 року
фото: Марія Антоняк, Суспільне Чернівці

З майором розвідки Миколою Дупешком попрощалися 17 грудня у його рідному селі Малий Кучурів. 

У військового залишилися мама, дружина та брати.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання

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