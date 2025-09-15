Головна Країна Події в Україні
ОСУВ «Дніпро» назвало стратегічну мету окупантів у Харківській області

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
ОСУВ «Дніпро» назвало стратегічну мету окупантів у Харківській області
Російські війська не увійшли до Куп’янська, проте окупантам вдається проникати в місто
фото: AP

Ворог намагається накопичити свої сили на північних околицях Куп’янська

Окупація Куп’янська в Харківській області є стратегічною метою російських загарбників у регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Олексія Бєльського в ефірі «Суспільного».

За словами військового, російські війська станом на 15 вересня не увійшли до Куп’янська, проте окупантам вдається проникати в місто. «Офіційно росіяни не зайшли, але є диверсійні групи. Тактика переодягання порушує закони війни, але ця тактика для них вдала», – заявив він.

Як зазначив Бєльський, росіяни намагаються накопичити свої сили на північних околицях міста. «Вони намагаються накопичуватися на північних околицях міста, інфільтруватися в саме місто: багато хто з них у цивільному одязі з підробленими документами. На жаль, багато місцевих не захотіли їхати, сидять там під бомбардуваннями. Ті окупанти, які інфільтрувалися, здійснюють контрдиверсійну операцію, прочісують райони Куп’янська, працюють на районах Куп’янська», — заявив він.

Речник ОСУВ «Дніпро» наголосив, що розпізнавати росіян серед місцевих вдається завдяки їхній вимові або східним рисам обличчя. Також Олексій Бєльський зазначив, що газова труба, якою росіянам вдалося зайти на північні околиці Куп’янська, перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Російські війська раніше використовували підземні трубопроводи для просування за українські оборонні позиції в Авдіївці Донецької області в січні 2024 року і в Суджі Курської області в березні 2025 року. 12 вересня аналітики DeepState заявили, що російські окупанти використовують газові труби для того, щоб зайти в Куп’янськ. Так вони долають річку Оскіл. DeepState пояснює, що для пересування трубою росіяни використовують лежанки на колесах, маршрут до околиць Куп’янська займає приблизно чотири доби.

До слова, підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні першого корпусу НГУ «Азов», продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку. У результаті злагоджених дій від росіян зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території.

Теги: окупанти Харківщина Куп'янськ

