Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардепка пропонує змінити адміністративно-територіальний устрій чотирьох областей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нардепка пропонує змінити адміністративно-територіальний устрій чотирьох областей
Метою законопроекту є внести зміни в адміністративно-територіальний устрій чотирьох областей
колаж: glavcom.ua

Нардепка наголошує, що необхідно змінити адміністративно-територіальний устрій окремих територій Донецької і Луганської області

На сайті Ради з'явився законопроєкт, яким пропонується змінити адміністративно-територіальні устрої Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей. Ініціатором виступила нардепка Анна Скороход. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

«На території Донецької і Луганської областей здійснюються заходи, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, внаслідок чого розірвані адміністративні зв'язки між окремими населеними пунктами. Зазначена обставина негативно вплинула на стан фінансового забезпечення установ освіти та охорони здоров’я. Також це стосується надання соціальних допомог населенню підконтрольних українській владі територій Донецької і Луганської областей», – йдеться у пояснювальній записці.

Нардепка пропонує змінити адміністративно-територіальний устрій чотирьох областей фото 1

Нардепка підкреслює, що для врегулювання даної ситуації та недопущення гуманітарної катастрофи на територіях, які підконтрольні українській владі необхідно змінити адміністративно-територіальний устрій окремих територій Донецької і Луганської області.

«Проєктом постанови Верховної Ради України пропонується внести зміни в адміністративно-територіальний устрій Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей, шляхом приєднання неокупованих територій Краматорського і Бахмутського районів Донецької області, а також Сватівського і Сіверськодонецького районів Луганської області до Харківської області та приєднання неокупованих територій Волноваського і Покровського районів Донецької області до Дніпропетровської області», – додається у пояснювальній записці.

До слова, президент України Володимир Зеленський відкидає можливість відходу українських Сил оборони з неокупованої частини Донецької області як передумову для повного припинення вогню. Також очільник держави підкреслив, що Україна юридично не визнає окупацію всіх наших тимчасово окупованих територій. Про це Зеленський заявив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком». 

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина Харківщина Луганщина Донеччина законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Антикорупційне шоу чи системні перетворення – що справді потрібно Україні?
Чи треба перетворювати Зеленського на «кульгаву качку»?
25 липня, 15:25
У аварії загинув 47-річний чоловік
У Кривому Розі ВАЗ зіткнувся з автокраном: загинув водій
25 липня, 19:15
Курував роботу агента колишній український правоохоронець, який нині є працівником ФСБ
Зливав росіянам позиції свого підрозділу. На Харківщині СБУ викрила «крота»
30 липня, 10:24
Пошкоджений вокзал у Синельниковому внаслідок атаки РФ
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: влада повідомила наслідки
10 серпня, 07:45
У Дніпрі виникли пожежі на декількох локаціях
РФ вдарила дронами по Дніпру: є поранені, пошкоджено адмінбудівлю (фото)
7 серпня, 08:26
Більшість дітей у «католозі» народилися до окупації Луганщини й мали українське громадянство
Росія створила сайт для «продажу» українських дітей
7 серпня, 11:35
Два райони Дніпропетровщини можуть залишитися без води
Два райони Дніпропетровщини можуть залишитися без води: названо причину
13 серпня, 14:15
Працівники «Укрзалізниці» закликали нардепів врятувати компанію
Працівники «Укрзалізниці» закликали нардепів врятувати компанію
Вчора, 13:18
Ворожий дрон влучив у автомобіль
Росія атакувала цивільну автівку на Дніпропетровщині: є жертва
Вчора, 23:13

Політика

Нардепка пропонує змінити адміністративно-територіальний устрій чотирьох областей
Нардепка пропонує змінити адміністративно-територіальний устрій чотирьох областей
«Путін хоче нам продати повітря». Зеленський прокоментував ідею «обміну територіями»
«Путін хоче нам продати повітря». Зеленський прокоментував ідею «обміну територіями»
Війна дронів. Зеленський повідомив про проблему
Війна дронів. Зеленський повідомив про проблему
Рада провалила голосування за відсторонення Безуглої із засідань
Рада провалила голосування за відсторонення Безуглої із засідань
Дронова угода з США. Зеленський розкрив перші деталі
Дронова угода з США. Зеленський розкрив перші деталі
Організація зустрічі з Путіним. Зеленський назвав тих, хто увійшов в координаційну групу
Організація зустрічі з Путіним. Зеленський назвав тих, хто увійшов в координаційну групу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
11K
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
8350
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
5703
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
5554
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес

Новини

Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Сьогодні, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Сьогодні, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua