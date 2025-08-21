Нардепка пропонує змінити адміністративно-територіальний устрій чотирьох областей

Нардепка наголошує, що необхідно змінити адміністративно-територіальний устрій окремих територій Донецької і Луганської області

На сайті Ради з'явився законопроєкт, яким пропонується змінити адміністративно-територіальні устрої Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей. Ініціатором виступила нардепка Анна Скороход. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

«На території Донецької і Луганської областей здійснюються заходи, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, внаслідок чого розірвані адміністративні зв'язки між окремими населеними пунктами. Зазначена обставина негативно вплинула на стан фінансового забезпечення установ освіти та охорони здоров’я. Також це стосується надання соціальних допомог населенню підконтрольних українській владі територій Донецької і Луганської областей», – йдеться у пояснювальній записці.

Нардепка підкреслює, що для врегулювання даної ситуації та недопущення гуманітарної катастрофи на територіях, які підконтрольні українській владі необхідно змінити адміністративно-територіальний устрій окремих територій Донецької і Луганської області.

«Проєктом постанови Верховної Ради України пропонується внести зміни в адміністративно-територіальний устрій Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей, шляхом приєднання неокупованих територій Краматорського і Бахмутського районів Донецької області, а також Сватівського і Сіверськодонецького районів Луганської області до Харківської області та приєднання неокупованих територій Волноваського і Покровського районів Донецької області до Дніпропетровської області», – додається у пояснювальній записці.

До слова, президент України Володимир Зеленський відкидає можливість відходу українських Сил оборони з неокупованої частини Донецької області як передумову для повного припинення вогню. Також очільник держави підкреслив, що Україна юридично не визнає окупацію всіх наших тимчасово окупованих територій. Про це Зеленський заявив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».