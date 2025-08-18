Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Львівщині в готельно-розважальному комплексі отруїлися понад 10 дітей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Львівщині в готельно-розважальному комплексі отруїлися понад 10 дітей
Причини отруєння поки що з’ясовують
фото: Держпродспоживслужба (ілюстративне)

Потерпілі перебували на відпочинку в готелі «Карпатський затишок» у селищі Славське

У селищі Славсько на Львівщині в готельно-розважальному комплексі отруїлися 12 дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«Харчове отруєння. 17 серпня, близько 21:45 год. від Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію в інфекційне відділення Стрийської ЦМЛ 12 дітей з попереднім діагнозом: «гостра кишкова інфекція». Стан дітей – середньої важкості», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілі перебували на відпочинку в готелі «Карпатський затишок» у селищі Славське. Хворим в стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів. Причина захворювання встановлюється.

До слова, на Львівщині внаслідок масового отруєння у дитячому таборі Friendly Camp в Славському госпіталізували 47 людей, серед них 45 – діти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

4 серпня діти, які відпочивали в таборі Friendly Camp почали скаржитися на погане самопочуття: нудоту, біль в животі, блювоту та пронос. Їх госпіталізували у Стрийську, Сколівську, Дрогобицьку та Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню.

Читайте також:

Теги: Львівщина отруєння діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Незаконний улов, сітки, а також мотоцикл з човном були вилучені
На Черкащині у заказнику посеред ночі затримали неповнолітніх браконьєрів
12 серпня, 18:42
Зір трирічної дитини відновився на 100%
Медики розповіли про стан хлопчика, який залив собі очі суперклеєм
8 серпня, 11:15
Вантаж призначався для подальшої реалізації на території Львівської області
На Львівщині прикордонники вилучили контрабанду на понад 30 млн грн
4 серпня, 10:55
Хом’як став причиною виклику поліції
У Рівному діти викликали поліцію через зниклого хом’яка
4 серпня, 06:17
Пошуково-рятувальні роботи у місті тривають
Нічна атака на Київ. Кличко повідомив про рекордну кількість постраждалих дітей
31 липня, 10:07
Дерева вирізали для реконструкції скверу на площі 0,9 га
Скандал на Львівщині: влада знищила сквер у центрі Городка, жителі обурені
30 липня, 18:18
Пасажиропотік через пункти пропуску Львівщини зріс на 40%: де найбільші черги
Пасажиропотік через пункти пропуску Львівщини зріс на 40%: де найбільші черги
24 липня, 19:22
Дитячі садки у Баварії вводять нове правило для батьків
Місто в Німеччині штрафуватиме батьків, які запізнюються забирати дітей із дитсадка
23 липня, 17:20
Дитячий садок Heshi Peixin опинився у центрі скандалу
У Китаї сотні дітей отруїлися свинцем у дитсадку
21 липня, 08:04

Події в Україні

Атака на Харків: є загиблі, серед них дитина (оновлено)
Атака на Харків: є загиблі, серед них дитина (оновлено)
Окупанти вдарили по Запоріжжю: є поранені (оновлено)
Окупанти вдарили по Запоріжжю: є поранені (оновлено)
На Львівщині в готельно-розважальному комплексі отруїлися понад 10 дітей
На Львівщині в готельно-розважальному комплексі отруїлися понад 10 дітей
Удар по Запоріжжю: загорілися торговельні павільйони, серед поранених – підліток
Удар по Запоріжжю: загорілися торговельні павільйони, серед поранених – підліток
Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2025 року
Удар по Одещині: спалахнув обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури (фото)
Удар по Одещині: спалахнув обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
57K
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
23K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
12K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3087
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським

Новини

Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua