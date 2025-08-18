На Львівщині в готельно-розважальному комплексі отруїлися понад 10 дітей

Потерпілі перебували на відпочинку в готелі «Карпатський затишок» у селищі Славське

У селищі Славсько на Львівщині в готельно-розважальному комплексі отруїлися 12 дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«Харчове отруєння. 17 серпня, близько 21:45 год. від Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію в інфекційне відділення Стрийської ЦМЛ 12 дітей з попереднім діагнозом: «гостра кишкова інфекція». Стан дітей – середньої важкості», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілі перебували на відпочинку в готелі «Карпатський затишок» у селищі Славське. Хворим в стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів. Причина захворювання встановлюється.

До слова, на Львівщині внаслідок масового отруєння у дитячому таборі Friendly Camp в Славському госпіталізували 47 людей, серед них 45 – діти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

4 серпня діти, які відпочивали в таборі Friendly Camp почали скаржитися на погане самопочуття: нудоту, біль в животі, блювоту та пронос. Їх госпіталізували у Стрийську, Сколівську, Дрогобицьку та Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню.