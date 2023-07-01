До Європи прибув літак-«нюхач» для ядерного моніторингу
WC-135 Constant Phoenix – літак спеціального призначення Військово-повітряних сил США
США перекинули до Європи рідкісний літак моніторингу радіоактивного зараження WC-135 Constant Phoenix. Про це свідчать дані сервісів щодо відстеження авіапереміщень. Завдання спецборту, який ще називають «нюхачем» – взяття проб атмосферного повітря та моніторинг радіоактивних викидів.
Зазначається, що літак уже приземлився на території Великої Британії. В основному WC-135 Constant Phoenix дислокується у районі Корейського півострова. Проте іноді перекидається до інших місць. Востаннє такий літак був у Великій Британії у серпні 2021 року.
Цілі, заради яких WC-135 Constant Phoenix прибули до країни, невідомі.
WC-135 Constant Phoenix – літак спеціального призначення Військово-повітряних сил США. Він був розроблений американською фірмою Boeing на базі транспортного літака C-135. Літак може виявляти та ідентифікувати забруднення, спричинені випробуваннями ядерної зброї. В даний час використовується єдиний WC-135W (бортовий номер 61-2667).
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про один з планів Росії щодо підриву Запорізької АЕС – вони хочуть вчинити вибух дистанційно вже після передачі станції Україні.
Нагадаємо, російські загарбники не пускають місцевий персонал до гідротехнічних споруд Запорізької атомної електростанції – там виключно перебувають окупанти.
Також Міністерство закордонних справ Росії визнало, що теракт на Запорізькій атомній електростанції таки готується.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що у разі теракту на Запорізькій АЕС, Росія, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач. З технічної точки зору на ЗАЕС вже все готове для організації техногенної катастрофи.
За даними розвідки, російські загарбники зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Згідно отриманих вказівок окупанти мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму.
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