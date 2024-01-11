Новосибірськ замерзає через масштабну аварію на тепломережі (фото, відео)

У Новосибірську очікується до 25 градусів морозу

Понад 20 шкіл Новосибірська перейшли на дистанційне навчання

У російському Новосибірську через аварію на магістральній мережі теплопостачання без опалення та гарячої води залишилося 237 об'єктів. Найближчі до аварії вулиці залило водою. Зокрема, затоплено трамвайні колії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пошкоджену ділянку труби, яку потрібно замінити, було прокладено у 1974 році.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прокуратура проводить перевірку.

Понад 20 шкіл Новосибірська перейшли на дистанційне навчання або скоротили уроки через аварію.

13 шкіл у Ленінському та Кіровському районах перевели на дистанційне навчання, повідомив пресцентр мерії міста. У дев'яти школах Кіровського району також скорочені уроки у першу зміну, а дитячий садок № 505 закрито. Загалом у зоні аварії знаходяться 64 школи та 70 дитячих садків.

Додамо, що у ніч на 12 січня похолодає до 25 градусів морозу.

Як повідомлялося, через сильні морози сотні тисяч жителів центральної Росії зіштовхнулися з масовими відключеннями тепла, проте найважча ситуація – в Підмосков'ї. Спершу влада міст та всієї Московської області мовчала, та згодом запевнила, що на ліквідацію аварії та її наслідків кинули всі сили.